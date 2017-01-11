Белорусскую АЭС будут строить иностранцы

Для привлечения на Белорусскую АЭС высококвалифицированных кадров создаются специальные условия. Указ от 31.12.2016 № 515 «О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции», подписанный Президентом Беларуси Александром Лукашенко, опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.

Так, иностранные специалисты, работающие на БелАЭС, вправе иметь счета в иностранных банках. Данное разрешение действует и в том случае, если иностранный специалист подпадает под определение государственного должностного лица или претендует на занятие соответствующей должности на БелАЭС.

Кроме того, специальные условия созданы также для иностранных организаций, участвующих в сооружении БелАЭС и выполняющих работы в течение гарантийного срока. Такие организации смогут получать разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы и специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью в республике в соответствии с порядком, установленным для юридических лиц .

Указом № 515 также определен порядок проверки спецслужбами специалистов, которые уже трудятся на строительстве станции либо же будут на ней работать после запуска.

Проверке подлежат иностранные работники, а также иностранные граждане, претендующие на занятие ряда должностей, и работники подрядных организаций, участвующих в сооружении БелАЭС, «на предмет выявления сведений о возможности причинения указанными лицами вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Проверочные мероприятия проводятся с их письменного согласия.

Несогласие иностранного работника или кандидата на должность с проведением таких проверок либо выявление в ходе их сведений о возможности причинения указанными лицами вреда национальной безопасности Республики Беларусь, являются основаниями для отказа в назначении на должность либо освобождения от занимаемой должности.