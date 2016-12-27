Алкоголь и табак под строгим контролем

МНС предлагает обсудить проект постановления правительства о мерах по изменению порядка учета и контроля за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции.

Планиреутся внести дополнения и изменения в постановления Совмина от 20.01.2005 № 62, от 28.10.2005 № 1194 и от 17.02.2012 № 156, корректирующие правила обеспечения производителями контрольного уче­та алкогольной продукции с применением приборов учета и снятия с них фискальных данных, а также хранения этих данных. В МНС считают, что это улучшит камеральный налоговый контроль в данной сфере. В частности, налоговые органы смогут вести мониторинг информации, зафиксированной в фискальной памяти приборов учета, и сопоставлять с имеющимися у них иными данными о деятельности производителей. Это позволит предупреждать правонарушения при производстве, предотвращать незаконное ис­пользование акцизных марок и выпуск неучтенной продукции, а также обходиться без внеплановых проверок.

Согласно проекту сообщения о штатных и внештатных ситуациях работы приборов учета будут направляться в инспекции ИМНС по месту постановки на учет, а обеспечение контрольного учета, хранения и передачи данных контрольного учета (фи­с­кальных данных) возлагается на руководителя организации-­производителя. В проекте рас­ширен перечень случаев, когда требуется снятие показаний при­боров учета, определены случаи, при наступлении которых фискальные данные дол­жны сниматься комиссией, соз­данной приказом руководителя в присутствии представителя организации, осуществляющей техобслуживание и ремонт приборов учета, и должностного лица ИМНС.

В этих случах предусматривается снятие и запись с мик­росхем фискальной памяти приборов учета на сменные накопители информации фискальных данных, которые в дальнейшем могут храниться и использоваться в контрольной работе. Также предусматривается со­ста­вление акта о снятии данных с указанием последних показаний сквозного (накопительного) счетчика. Данные контрольного учета на сменных электронных носителях и акт их снятия должны будут храниться у организации-производителя, обслуживающей организации и в ИМНС в течение 3 лет после проведения проверки производителя по вопросам соблюдения налогового и (или) иного законодательства, в т.ч. по соблюдению порядка учета с применением приборов учета. Данные приборы должны применяться толь­ко при условии подключения и совместной работы с IBM-совместимым компьютером.

При возникновении штатных и внештатных ситуации в работе приборов учета в случае удаленности территориального расположения производственных уча­стков юридического лица пред­лагается альтернативность уча­с­тия в таких процедурах ИМНС по месту постановки на учет либо инспекции по месту расположения производства.

Для упрощения организации учета алкогольной продукции предусматрено, что организация-производитель вправе самостоятельно устанавливать норматив рас­хождений между ее объемом, указанным в первичных учетных документах на поступление продукции в цех розлива (упаковки), и объемом готовой продукции, зафиксированной счетчиками. При этом предлагается отменить соответствующую административную процедуру, предусмотренную в п. 24.19 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. по­становлением Совмина от 17.02.2012 № 156.

Для приведения учета алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий в соответствие с новым порядком (с использованием приборов учета производителями этих товаров), а также для организации работы этих приборов организациями, осуществляющими их техобслуживание, предусмотрен переходный период. Постановление вступит в силу через 3 месяца после его официального опубликования. Однако нормы, отменяющие административную процедуру по согласованию с «Белгоспищепромом» норматива рас­хождения, предлагается отменить сразу после его официального опубликования.

Замечания и предложения по проекту МНС предлагает на­правлять до 5.01.2017 г. (включительно) на электронный ад­рес: mns-press@nalog.gov.by с пометкой «Обсуждение проекта СМ и МНС».