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№83 (2090) от 03.11.2017

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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Итоги
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Золотовалютные резервы Беларуси выросли в полтора раза с начала года

05.11.2017

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 ноября 2017 г., по предварительным данным, составили 7395,3 млн. USD (в эквиваленте). За октябрь они возросли на 128,6 млн. USD (на 1,8%), а с начала года – на 2468,1 млн. USD – в 1,5 раза.

Таким образом, в текущем году золотовалютные резервы выросли почти в 5 раз больше, чем планировалось в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2017 год. Для сравнения, за весь прошлый год ЗВР увеличились на 751 млн. USD (на 18%).

Увеличению международных резервных активов в октябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, включая средства очередного транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, сообщает Нацбанк. Положительное влияние на рост резервов также оказало поступление средств от продажи Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, и покупка иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В частности, резервные активы в иностранной валюте за октябрь т.г. увеличились на 10,2%, до 3786,2 млн. USD, специальные права заимствования сократились на 0,6%, до 522,2 млн. USD, стоимость монетарного золота – на 0,98%, до 1898 млн., «прочие» активы – на 14,3%, до 1188,4 млн. USD.

Правительством и Нацбанком в октябре исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 700 млн. USD. Напомним, рост ЗВР в текущем году сопровождается увеличением внешнего государственного долга на 19,5%, или на 2,7 млрд. USD.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН

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