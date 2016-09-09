Жалобы без границ и борьба с должниками

Основной плюс проекта изменений и дополнений в Налоговый кодекс – приближение к цели, о которой мы неоднократно писали на страницах «ЭГ»: достижение стабильности и устойчивости налогового законодательства. Пожалуй, впе­рвые за много лет удалось избежать резких, порой немотивированных перемен: повышения ставок налогов, сужения сфер применения отдельных режимов налогообложения, как это было, например, с УСН в текущем году. Надеюсь, не будет и существенных сдвигов в налоговом администрировании, сопровождающих налогообложение, в частности, обязательное применение с середины года электронных счетов-фактур.

Остановимся на нескольких новациях, которые могут появиться в Общей части НК, связанных с интересами, правами и обязанностями плательщиков. Так, ст. 85 НК планируется дополнить нормой, согласно которой каждое лицо имеет право обжаловать решения налоговых органов, в т.ч. требования (предписания) об устранении нарушений, действия (бездействие) их должностных лиц, если такое лицо полагает, что эти решения или действия (бездействие) нарушают его права.

Иными словами, появляется возможность жаловаться «без границ». С одной стороны, это расширяет права граждан и субъектов хозяйствования. Но, с другой, такая «безразмерность» может повлечь «сериалы» бесконечных разбирательств и тяжб плательщиков с налоговыми органами либо «забор» из разъяснений МНС о применении этой нормы. Во всяком случае, хотя новшество выглядит весьма либерально, формулировка проекта остается слишком декларативной и без наполнения ее конкретным алгоритмом реализации, скорее всего, будет весьма сложна в применении.

Еще одно новшество: воз­можно, в 2017 г. будет введен, а точнее возрожден, механизм обжалования решений налоговых органов. Согласно предлагаемой новой редакции ст. 87 НК такое обжалование будет только строго последовательным. Жалоба на решение инспекции МНС по району, городу, району в городе адресуется в инспекцию МНС по области, г. Минску (по территориальности). В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением плательщик вправе обжаловать это решение в министерство. Жалоба на действия (бездействие) должностного лица инспекции МНС по району, городу, району в городе подается вышестоящему должностному лицу этой инспекции, которому должностное лицо, действия (бездействие) которого обжалуются, непосредственно подчинено. В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением плательщик сможет обжаловать его в инспекцию МНС по области, г. Минску (по территориальности), а в случае несогласия с вынесенным там решением – в МНС.

Такой алгоритм может показаться возвратом к излишней бюрократии, однако по существу он соответствует компетенции и структурной подчиненности налоговых органов, усиливает последовательность и потенциальную обоснованность принятия решений. Права и интересы плательщиков здесь не ущемляются, но путь к «вер­хам», если в этом будет необходимость, несколько усложнится.

Стоит также обратить внимание на предполагаемые изменения правил взаимоотношений налоговых органов и плательщиков. Так, в Общей части НК появится ст. 40-1, согласно которой налоговые органы будут обязаны ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, размещать на официальном сайте МНС перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням. Это повлечет ряд серьезных последствий.

Цель, вероятно, благая: проинформировать бизнес о лицах, имеющих финансовые проблемы, и таким путем повысить безопасность расчетов. Естественно, у субъектов хозяйствования сразу появится определенное недоверие к должникам, попавшим в перечень. Это сразу скажется на условиях их деятельности. Но задолженность задолженности рознь: причины ее возникновения, систематичность, размеры и другие факторы могут существенно различаться. Далеко не всегда должника сразу можно считать недобросовестным плательщиком и, соответственно, нежелательным партнером. Вероятно, помимо создания перечня, следует принять какие-то развивающие тему нормативные правовые акты, регламентирующие меры, ухудшающие правовое положение должников. При этом кое-кто сочтет, что появление перечня нарушает установленное в подп. 1.9 ст. 21 НК право плательщиков на налоговую тайну и не согласуется со ст. 79, регламенирующей вопросы соблюдения этой тайны.