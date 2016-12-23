Здравоохранение: правила менять не собираются

Большинство участников круглого стола «Системы здравоохранения Беларуси и Германии: опыт функционирования и перспективы развития», прошедшего в Минске, призывало власти поставить частную и государственную медицину в равные условия. Мероприятие было организовано Бизнес-­союзом предпринимателей и нанимателей им. Кунявского (БСПН) совместно с Восточным комитетом немецкой экономики при поддержке Минздрава.

На круглом столе раз­вернулась острая дискуссия о качестве услуг и неравноправии государственных и частных медицинских уч­реждений. По мнению пред­ставителей по­следних, част­ный бизнес поставлен в неравные, явно невыгодные условия.

По словам замминистра здравоохранения Вячеслава Шило, именно государство продолжает поддерживать социальные стандарты медицинского обслуживания, выделяя около 4% ВВП в год на здравоохранение. При этом оно обеспечивает 72,7% всех расходов на данную сферу, что создает значительную на­грузку на бюджет, особенно в условиях стагнации экономики. Частный же сектор остается здесь аутсайдером. Причины та­кого положения видятся уча­ст­никам круглого стола по-­разному.

Инвестиции в медицину не идут

Директор БСПН Жанна Тарасевич прямо назвала здравоохранение инвестиционно не­привлекательной сферой. По ее данным, в 2015 г. здесь было вложено 5,4 трлн. Br (до деноминации), что составляет лишь 2,6% от общего объема инвестиций. При этом на долю частников приходится 62,8% всех вложений. Доля иностранцев здесь практически незаметна – всего 0,05% от общего объема част­ных инвестиций, или немногим более 1 млн. USD в год.

Причина видится в сохранении барьеров для притока частного финансирования в медицину, а также в специфических проблемах медицинского бизнеса. Помимо общих факторов, негативно влияющих на инвестиционный климат Беларуси, Ж. Тарасевич назвала неравные условия для государственного и частного секторов. В нашей стране обязательное лицензирование в сфере здравоохранения распространяется только на частные клиники, для их сотрудников действуют повышенные требования к уровню квалификации. Даже молодые специалисты, не отработавшие 5 лет в госучреждениях, не могут там трудиться.

Еще одна причина – сохранение госрегулирования тарифов на диагностические и стоматологические услуги, в которых, к слову, самая существенная доля частного бизнеса среди медицинских услуг, оказываемых населению. Нормальному ведению бизнеса препятствуют и процедуры обязательной сертификации, регистрации и реализации импортных лекарственных средств. В результате инвестиции окупаются не за 5–7 лет, как в большинстве стран, а за 20.

И наконец, система проверок и мониторингов со стороны санитарных органов и многочисленных контролирующих служб, которая, по мнению Ж. Тарасевич, требует реформы.

Кому и у кого надо учиться

Однако, как уверены чиновники от медицины, все дело в том, что частники просто не умеют работать. Им (это не шутка) стоит поучиться у государственных структур качественному управлению и организации труда. «Я считаю, что если человек решил самостоятельно вести деятельность, он должен организовать процесс точно так же, как и в государственной структуре: на высоком уровне. Там есть экспертиза контроля качества со стороны и главного врача, и заместителя главного врача, и руководителя структурного под­разделения. Это то, чего сегодня нет в частных структурах», – заявила представитель Мингорисполкома. Тот, кто ходит в обычную, а не ведомственную поликлинику, вряд ли согласится с такой оценкой.

Предложения и претензии бизнес-сообщества чиновники считают неактуальными. Как заявил В. Шило, правила игры уже установлены и, пока вы не научитесь работать так, как это должно быть, обсуждать, в общем-то, и нечего.

У большинства присутствующих подобная позиция вызывает недоумение. В частности, советник Республиканского фон­да содействия развитию пред­принимательства Татьяна Быкова заметила: «Такое впечатление, что в здравоохранении бизнес создает только проблемы. Может, давайте запретим его, и все! А вот научимся работать лет через десять, тогда и разрешим. А то столько проб­лем: и врачи там плохие, и расценки высокие».

Что немцу хорошо…

Вторая часть круглого стола была посвящена изучению опыта немецких медиков в консолидации усилий государственного и частного секторов. Некоторые примеры могли бы пригодиться и у нас. Так, президент Федеральной врачебной палаты и Гер­манского врачебного кон­гресса Франк Ульрих Монтгомери поделился опытом функ­ционирования системы врачебного самоуправления, автоматически ос­вобождающей органы власти от решения задач организации работы и обучения врачей. Склонные к порядку и дисциплине во всем немцы верят, что самоконтроль – это самое эффективное средство регулирования.

Важную роль в немецкой системе обязательного медицинского страхования играет ее солидарность. Как рассказала референт Федерального министерства здравоохранения Галина Мантай, с 2009 г. страховой взнос на медицинские цели в Германии составляет 14,6% от дохода и делится поровну между предприятием и гражданином. При этом доходы от медстраховок на 90% финансируют текущие расходы больниц, причем любых. Думаем, не нужно и говорить, что там действуют одинаковые правила и квалификационные требования для всех клиник: как государственных, так и частных.

Белорусской стороне наиболее реальной моделью взаимодействия государства и бизнеса видится государственно-част­ное партнерство (ГЧП), о преимуществах которого рас­сказал председатель Белорусской ас­социации врачей Дмитрий Шев­цов. По его словам, «глав­ной целью любого долгосрочного инвестирования является достижение реальной доходности после уплаты налогов, поэтому важно уметь сочетать интересы государства и частников», и, лишь следуя этой формуле, будет получен положительный результат. В свою очередь, ГЧП поможет не только при­влечь инвестиции частного бизнеса, использовать его знания и опыт, но и «разгрузить» государственные учреждения здравоохранения от несвойст­венных им функ­ций управления.

Но и Д. Шилов видит негосударственную медицину весьма своеобразно: «Конечно, мы на самом деле хотим, чтобы част­ный бизнес был полноправным партнером в системе здравоохранения. Это только приветствуется, когда многопрофильная частная поликлиника будет об­служивать определенное при­крепленное население и таким образом будет становиться пол­ноправным партнером в государственной системе здравоохранения». Иначе говоря, об­разцом для властей все-таки является государственная поликлиника, выполняющая то, что ей скажут чиновники.

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Прозвучавшие в ходе круглого стола предложения будут обобщены и направлены в Мин­здрав, пообещала Ж. Тарасевич. Вот только будут ли они услышаны, если «правила игры уже установлены» и надо лишь научиться их выполнять?

Автор публикации: Анна ЛАВНИКОВИЧ