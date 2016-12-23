Бизнес-союзы
Здравоохранение: правила менять не собираются
Большинство участников круглого стола «Системы здравоохранения Беларуси и Германии: опыт функционирования и перспективы развития», прошедшего в Минске, призывало власти поставить частную и государственную медицину в равные условия. Мероприятие было организовано Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей им. Кунявского (БСПН) совместно с Восточным комитетом немецкой экономики при поддержке Минздрава.
На круглом столе развернулась острая дискуссия о качестве услуг и неравноправии государственных и частных медицинских учреждений. По мнению представителей последних, частный бизнес поставлен в неравные, явно невыгодные условия.
По словам замминистра здравоохранения Вячеслава Шило, именно государство продолжает поддерживать социальные стандарты медицинского обслуживания, выделяя около 4% ВВП в год на здравоохранение. При этом оно обеспечивает 72,7% всех расходов на данную сферу, что создает значительную нагрузку на бюджет, особенно в условиях стагнации экономики. Частный же сектор остается здесь аутсайдером. Причины такого положения видятся участникам круглого стола по-разному.
Инвестиции в медицину не идут
Директор БСПН Жанна Тарасевич прямо назвала здравоохранение инвестиционно непривлекательной сферой. По ее данным, в 2015 г. здесь было вложено 5,4 трлн. Br (до деноминации), что составляет лишь 2,6% от общего объема инвестиций. При этом на долю частников приходится 62,8% всех вложений. Доля иностранцев здесь практически незаметна – всего 0,05% от общего объема частных инвестиций, или немногим более 1 млн. USD в год.
Причина видится в сохранении барьеров для притока частного финансирования в медицину, а также в специфических проблемах медицинского бизнеса. Помимо общих факторов, негативно влияющих на инвестиционный климат Беларуси, Ж. Тарасевич назвала неравные условия для государственного и частного секторов. В нашей стране обязательное лицензирование в сфере здравоохранения распространяется только на частные клиники, для их сотрудников действуют повышенные требования к уровню квалификации. Даже молодые специалисты, не отработавшие 5 лет в госучреждениях, не могут там трудиться.
Еще одна причина – сохранение госрегулирования тарифов на диагностические и стоматологические услуги, в которых, к слову, самая существенная доля частного бизнеса среди медицинских услуг, оказываемых населению. Нормальному ведению бизнеса препятствуют и процедуры обязательной сертификации, регистрации и реализации импортных лекарственных средств. В результате инвестиции окупаются не за 5–7 лет, как в большинстве стран, а за 20.
И наконец, система проверок и мониторингов со стороны санитарных органов и многочисленных контролирующих служб, которая, по мнению Ж. Тарасевич, требует реформы.
Кому и у кого надо учиться
Однако, как уверены чиновники от медицины, все дело в том, что частники просто не умеют работать. Им (это не шутка) стоит поучиться у государственных структур качественному управлению и организации труда. «Я считаю, что если человек решил самостоятельно вести деятельность, он должен организовать процесс точно так же, как и в государственной структуре: на высоком уровне. Там есть экспертиза контроля качества со стороны и главного врача, и заместителя главного врача, и руководителя структурного подразделения. Это то, чего сегодня нет в частных структурах», – заявила представитель Мингорисполкома. Тот, кто ходит в обычную, а не ведомственную поликлинику, вряд ли согласится с такой оценкой.
Предложения и претензии бизнес-сообщества чиновники считают неактуальными. Как заявил В. Шило, правила игры уже установлены и, пока вы не научитесь работать так, как это должно быть, обсуждать, в общем-то, и нечего.
У большинства присутствующих подобная позиция вызывает недоумение. В частности, советник Республиканского фонда содействия развитию предпринимательства Татьяна Быкова заметила: «Такое впечатление, что в здравоохранении бизнес создает только проблемы. Может, давайте запретим его, и все! А вот научимся работать лет через десять, тогда и разрешим. А то столько проблем: и врачи там плохие, и расценки высокие».
Что немцу хорошо…
Вторая часть круглого стола была посвящена изучению опыта немецких медиков в консолидации усилий государственного и частного секторов. Некоторые примеры могли бы пригодиться и у нас. Так, президент Федеральной врачебной палаты и Германского врачебного конгресса Франк Ульрих Монтгомери поделился опытом функционирования системы врачебного самоуправления, автоматически освобождающей органы власти от решения задач организации работы и обучения врачей. Склонные к порядку и дисциплине во всем немцы верят, что самоконтроль – это самое эффективное средство регулирования.
Важную роль в немецкой системе обязательного медицинского страхования играет ее солидарность. Как рассказала референт Федерального министерства здравоохранения Галина Мантай, с 2009 г. страховой взнос на медицинские цели в Германии составляет 14,6% от дохода и делится поровну между предприятием и гражданином. При этом доходы от медстраховок на 90% финансируют текущие расходы больниц, причем любых. Думаем, не нужно и говорить, что там действуют одинаковые правила и квалификационные требования для всех клиник: как государственных, так и частных.
Белорусской стороне наиболее реальной моделью взаимодействия государства и бизнеса видится государственно-частное партнерство (ГЧП), о преимуществах которого рассказал председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов. По его словам, «главной целью любого долгосрочного инвестирования является достижение реальной доходности после уплаты налогов, поэтому важно уметь сочетать интересы государства и частников», и, лишь следуя этой формуле, будет получен положительный результат. В свою очередь, ГЧП поможет не только привлечь инвестиции частного бизнеса, использовать его знания и опыт, но и «разгрузить» государственные учреждения здравоохранения от несвойственных им функций управления.
Но и Д. Шилов видит негосударственную медицину весьма своеобразно: «Конечно, мы на самом деле хотим, чтобы частный бизнес был полноправным партнером в системе здравоохранения. Это только приветствуется, когда многопрофильная частная поликлиника будет обслуживать определенное прикрепленное население и таким образом будет становиться полноправным партнером в государственной системе здравоохранения». Иначе говоря, образцом для властей все-таки является государственная поликлиника, выполняющая то, что ей скажут чиновники.
* * *
Прозвучавшие в ходе круглого стола предложения будут обобщены и направлены в Минздрав, пообещала Ж. Тарасевич. Вот только будут ли они услышаны, если «правила игры уже установлены» и надо лишь научиться их выполнять?
Автор публикации: Анна ЛАВНИКОВИЧ
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