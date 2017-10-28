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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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События
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Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017

28.10.2017
Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017

Завершилось формирование состава жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» (СОБ) в рамках Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017.

Одна из главных задач, которую ставит перед собой Оргкомитет конкурса БРЭНД ГОДА, — сделать проект максимально открытым и понятным как для участников, так и для наблюдателей. Именно поэтому в 2017 году сформировано жюри для Почетной номинации «Социально ответственный бренд». Жюри является органом контроля за соблюдением основных правил и требований, а также Положения Конкурса в рамках номинации «СОБ».

«Все процессы, которые происходят в рамках Конкурса, мы стараемся сделать как можно более прозрачными и объективными», — отмечают организаторы.

В рамках номинации «Социально ответственный бренд» члены жюри выберут, а Оргкомитет наградит компании, которые на протяжении всего года следовали принципам корпоративной социальной ответственности. Сделать действительно правильный выбор, наградить самых достойных — ответственная задача, с которой справятся только профессионалы.

В 2017 году жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» сформировано из числа представителей авторитетных белорусских и международных компаний, профессиональных объединений, образовательных и благотворительных организаций и т. д.

Андрей Рощупкин, председатель жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017:

— Конкурс БРЭНД ГОДА является действительно уникальным: он дает возможность оценить и поощрить компании, которые на практике реализуют принципы корпоративной социальной ответственности. Можно отметить, что в состав жюри номинации «СОБ» в 2017 году вошли люди, которые безусловно являются экспертами в области такого направления, как корпоративная социальная ответственность брендов. 

Мы рады представить вашему вниманию наше жюри в номинации «СОБ» — объективное, строгое и независимое:

 Андрей Рощупкин

Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017

Председатель жюри

 Первый заместитель генерального    директора Унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»

  • Работал ассистентом, доцентом в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.
  • Руководил юридической службой ряда коммерческих организаций, в течении многих лет работал в страховом бизнесе (занимал должности советника по правовым и экономическим вопросам, заместителя генерального директора, председателя правления страховой компании).
  • С 2000 года работает в Унитарном предприятии «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».5

Александр Скрабовский

Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017

 

 

 Руководитель конкурса социальных проектов Social Weekend

  • Директор Местного социального фонда «Добра».
  • В предыдущие годы был соучредителем и возглавлял бизнес-проекты в таких сферах как девелопмент недвижимости, финансовый web-сервис (b2c), исследования в медицине, R&D производства сельскохозяйственной (кормовой) продукции. 
  • С 2008 года работает со стартапами как ментор, эксперт, соинвестор. Участник, специальный гость и член жюри многих тематических конференций и мероприятий.

Таисия Елецких

Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017

 

 Кандидат экономических наук, руководитель проекта Программы развития ООН. Эксперт в области КСО и социально ответственного реструктурирования предприятий.

  • Автор и соавтор многочисленных книг и статей по вопросам КСО.
  • Стояла у истоков развития Инициативы ООН «Глобальный Договор» в Беларуси, продвигающей принципы корпоративной социальной ответственности.  
  • За активное участие в продвижении концепции устойчивого развития в Беларуси в 2013 году удостоена титулом «Персона года» в конкурсе "КСО-премия".

Владислав Иванский

Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017

 

 Заместитель Председателя правления   Международного благотворительного   общественного объединения «ЮниХелп»

  • Председатель Координационного Совета Сети Глобального Договора ООН в Беларуси (с 2013 года)
  • Председатель Организационного комитета Международного фестиваля территориального маркетинга и брендинга OPEN (2013-2015 гг)
  • Председатель Организационного комитета Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА (2013-2016 гг)
  • Генеральный директор Группы компаний SATIO (2013-2016)

Жанна Тарасевич

Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017

 Сопредседатель правления, директор Бизнес-  союза предпринимателей и нанимателей им. профессора М. Кунявского

  • Ассистент кафедры экономики и управления предприятиями АПК УО «Белорусский государственный экономический университет»;
  • Консультант ПРООН по проекту «Инициатива «Глобальный договор в Беларуси»;
  • Эксперт проекта «Публичное обсуждение перспектив развития корпоративной благотворительности в Беларуси».

Жанна Филиппова

Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017

 

 Директор информационно-просветительского фонда «Новая Евразия»

  • Профессиональный юрист, дипломированный менеджер-экономист.
  • Более 18 лет управления проектами и программами в сферах развития малого и среднего бизнеса; юридического, экономического и бизнес-образования; организационного потенциала некоммерческих организаций.
  • Член жюри конкурсов по юридическому клиническому образованию, конкурсов в области развития предпринимательства и стартапов, программ профессионального обмена.

Лариса Комарова

Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017

 

 

 

 Заместитель руководителя офиса Агентства США по международному развитию в Беларуси Магистр по администрированию образования (M.A.), США

  • Обладает 18-летним опытом работы в сфере международных отношений, разработки и реализации программ развития, стратегического планирования и оценки результативности проектов, анализа и мониторинга. 
  • Принимала участие в разработке, реализации и оценке программ поддержки и развития ряда секторов: гражданского общества, предпринимательства и развития бизнеса, здравоохранения и социальных услуг, бизнес образования, инновационной экономики и стартап инициатив. 
    Опыт корпоративной работы HR - управление и развитие кадров в совместном предприятии, учрежденном в Беларуси ведущим автопроизводителем США, - автомобильной компанией Форд. 

Людмила Истомина

Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017

 Кандидат экономических наук, эксперт в сфере государственно-частного партнёрства, развития   предпринимательства.

  • Консультант в области  социально-экономического развития,  кандидат экономически наук,   КСО-эксперт.
  • Принимала непосредственное участие в продвижении Инициативы ООН «Глобальный Договор»  в Беларуси,  создании локальной сети социально-ответственных бизнесов, проведении образовательных мероприятий  во всех регионах страны.  Автор  книг и  статей по различным аспектам КСО.

Людмила Соколовская

Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017

 

 

 Руководитель проекта Программы развития ООН (ПРООН).

 Магистр бизнес-администрирования.

  • Имеет многолетний опыт работы в области регионального развития и управления социально-экономическими проектами в международных организациях.
  • Эксперт в сферах устойчивого развития, стратегического планирования и социальной инклюзии.
  • Принимала участие в мониторинге и оценке более 500 инициатив в области территориального-ориентированного развития.
  • Со-автор методического пособия «Территориально-ориентированный подход как инструмент устойчивого развития».

Сергей Готин

Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017

 

 

 

 Управляющий партнер консалтинговой группы IMACON

  • Консультант по вопросам планирования, мониторинга и оценки проектов и программ.
  • Успешно консультирует коммерческие, государственные, международные организации. 
  • Является экспертом ряда региональных проектов международной технической помощи в рамках программ Европейского союза, Агентства США по международному развитию, Агентств ООН и других международных организаций.
  • Автор ряда пособий и тренинговых программ по проектному менеджменту и организационному развитию.

Сергей Филиппов

Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017

 

 Губернатор округа (Польша, Беларусь, Украина)   международной гуманитарной организации   Rotary International

  • Представитель международного рекламного холдинга в РБ.

Процедура оценки бренд-пакетов, которые участники Конкурса представляют на суд жюри, постоянно совершенствуется. «Мы понимаем, что открытость к переменам, подвижность — важнейшее условие успешного развития любого проекта, и БРЭНД ГОДА демонстрирует это на протяжении уже 17 лет», — комментируют в Оргкомитете.

О номинации «Социально ответственный бренд»…

Почетная номинация «Социально ответственный бренд» проводится в рамках Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА с 2005 года. Ее целью является продвижение корпоративной социальной ответственности брендов.

Номинация «Социально ответственный бренд» нацелена, на решение задач:

— Расширение информации о компаниях, целенаправленно развивающих ценности КСО и осуществляющих социальные проекты.

— Укрепление бизнес-климата и инвестиционной привлекательности отдельных бизнесов и страны в целом через расширение информированности общества и развития практик КСО.

— Популяризация опыта, развитие национальной школы и практик корпоративной социальной ответственности.

Подробности о номинации «Социально ответственный бренд» находятся ЗДЕСЬ.

По результатам заключения жюри Почетной номинации СОБ компаниям может быть присуждена Золотая, Серебряная, Бронзовая медали и Гран-при.

БРЭНД ГОДА — это действительно масштабный профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга. Главная задача, которую ставят перед собой организаторы — развитие профессионального маркетинга, рынка и понимания его как специалистами, так и потребителями.

Хотите принять участие в конкурсе БРЭНД ГОДА? Подавайте ваши заявки!
Подробную информацию вы можете узнать на сайте bestbrand.by.

Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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