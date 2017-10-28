Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017

Одна из главных задач, которую ставит перед собой Оргкомитет конкурса БРЭНД ГОДА, — сделать проект максимально открытым и понятным как для участников, так и для наблюдателей. Именно поэтому в 2017 году сформировано жюри для Почетной номинации «Социально ответственный бренд». Жюри является органом контроля за соблюдением основных правил и требований, а также Положения Конкурса в рамках номинации «СОБ».

«Все процессы, которые происходят в рамках Конкурса, мы стараемся сделать как можно более прозрачными и объективными», — отмечают организаторы.

В рамках номинации «Социально ответственный бренд» члены жюри выберут, а Оргкомитет наградит компании, которые на протяжении всего года следовали принципам корпоративной социальной ответственности. Сделать действительно правильный выбор, наградить самых достойных — ответственная задача, с которой справятся только профессионалы.

В 2017 году жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» сформировано из числа представителей авторитетных белорусских и международных компаний, профессиональных объединений, образовательных и благотворительных организаций и т. д.

Андрей Рощупкин, председатель жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017:

— Конкурс БРЭНД ГОДА является действительно уникальным: он дает возможность оценить и поощрить компании, которые на практике реализуют принципы корпоративной социальной ответственности. Можно отметить, что в состав жюри номинации «СОБ» в 2017 году вошли люди, которые безусловно являются экспертами в области такого направления, как корпоративная социальная ответственность брендов.

Мы рады представить вашему вниманию наше жюри в номинации «СОБ» — объективное, строгое и независимое:

Андрей Рощупкин Председатель жюри Первый заместитель генерального директора Унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Работал ассистентом, доцентом в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.

Руководил юридической службой ряда коммерческих организаций, в течении многих лет работал в страховом бизнесе (занимал должности советника по правовым и экономическим вопросам, заместителя генерального директора, председателя правления страховой компании).

С 2000 года работает в Унитарном предприятии «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».5 Александр Скрабовский Руководитель конкурса социальных проектов Social Weekend Директор Местного социального фонда «Добра».

В предыдущие годы был соучредителем и возглавлял бизнес-проекты в таких сферах как девелопмент недвижимости, финансовый web-сервис (b2c), исследования в медицине, R&D производства сельскохозяйственной (кормовой) продукции.

С 2008 года работает со стартапами как ментор, эксперт, соинвестор. Участник, специальный гость и член жюри многих тематических конференций и мероприятий. Таисия Елецких Кандидат экономических наук, руководитель проекта Программы развития ООН. Эксперт в области КСО и социально ответственного реструктурирования предприятий. Автор и соавтор многочисленных книг и статей по вопросам КСО.

Стояла у истоков развития Инициативы ООН «Глобальный Договор» в Беларуси, продвигающей принципы корпоративной социальной ответственности.

За активное участие в продвижении концепции устойчивого развития в Беларуси в 2013 году удостоена титулом «Персона года» в конкурсе "КСО-премия". Владислав Иванский Заместитель Председателя правления Международного благотворительного общественного объединения «ЮниХелп» Председатель Координационного Совета Сети Глобального Договора ООН в Беларуси (с 2013 года)

Председатель Организационного комитета Международного фестиваля территориального маркетинга и брендинга OPEN (2013-2015 гг)

Председатель Организационного комитета Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА (2013-2016 гг)

Генеральный директор Группы компаний SATIO (2013-2016) Жанна Тарасевич Сопредседатель правления, директор Бизнес- союза предпринимателей и нанимателей им. профессора М. Кунявского Ассистент кафедры экономики и управления предприятиями АПК УО «Белорусский государственный экономический университет»;

Консультант ПРООН по проекту «Инициатива «Глобальный договор в Беларуси»;

Эксперт проекта «Публичное обсуждение перспектив развития корпоративной благотворительности в Беларуси». Жанна Филиппова Директор информационно-просветительского фонда «Новая Евразия» Профессиональный юрист, дипломированный менеджер-экономист.

Более 18 лет управления проектами и программами в сферах развития малого и среднего бизнеса; юридического, экономического и бизнес-образования; организационного потенциала некоммерческих организаций.

Член жюри конкурсов по юридическому клиническому образованию, конкурсов в области развития предпринимательства и стартапов, программ профессионального обмена. Лариса Комарова Заместитель руководителя офиса Агентства США по международному развитию в Беларуси Магистр по администрированию образования (M.A.), США Обладает 18-летним опытом работы в сфере международных отношений, разработки и реализации программ развития, стратегического планирования и оценки результативности проектов, анализа и мониторинга. Принимала участие в разработке, реализации и оценке программ поддержки и развития ряда секторов: гражданского общества, предпринимательства и развития бизнеса, здравоохранения и социальных услуг, бизнес образования, инновационной экономики и стартап инициатив.

Опыт корпоративной работы HR - управление и развитие кадров в совместном предприятии, учрежденном в Беларуси ведущим автопроизводителем США, - автомобильной компанией Форд. Людмила Истомина Кандидат экономических наук, эксперт в сфере государственно-частного партнёрства, развития предпринимательства. Консультант в области социально-экономического развития, кандидат экономически наук, КСО-эксперт.

Принимала непосредственное участие в продвижении Инициативы ООН «Глобальный Договор» в Беларуси, создании локальной сети социально-ответственных бизнесов, проведении образовательных мероприятий во всех регионах страны. Автор книг и статей по различным аспектам КСО. Людмила Соколовская Руководитель проекта Программы развития ООН (ПРООН). Магистр бизнес-администрирования. Имеет многолетний опыт работы в области регионального развития и управления социально-экономическими проектами в международных организациях.

Эксперт в сферах устойчивого развития, стратегического планирования и социальной инклюзии.

Принимала участие в мониторинге и оценке более 500 инициатив в области территориального-ориентированного развития.

Со-автор методического пособия «Территориально-ориентированный подход как инструмент устойчивого развития». Сергей Готин Управляющий партнер консалтинговой группы IMACON Консультант по вопросам планирования, мониторинга и оценки проектов и программ.

Успешно консультирует коммерческие, государственные, международные организации.

Является экспертом ряда региональных проектов международной технической помощи в рамках программ Европейского союза, Агентства США по международному развитию, Агентств ООН и других международных организаций.

Автор ряда пособий и тренинговых программ по проектному менеджменту и организационному развитию. Сергей Филиппов Губернатор округа (Польша, Беларусь, Украина) международной гуманитарной организации Rotary International Представитель международного рекламного холдинга в РБ.

Процедура оценки бренд-пакетов, которые участники Конкурса представляют на суд жюри, постоянно совершенствуется. «Мы понимаем, что открытость к переменам, подвижность — важнейшее условие успешного развития любого проекта, и БРЭНД ГОДА демонстрирует это на протяжении уже 17 лет», — комментируют в Оргкомитете.

О номинации «Социально ответственный бренд»…

Почетная номинация «Социально ответственный бренд» проводится в рамках Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА с 2005 года. Ее целью является продвижение корпоративной социальной ответственности брендов.

Номинация «Социально ответственный бренд» нацелена, на решение задач:

— Расширение информации о компаниях, целенаправленно развивающих ценности КСО и осуществляющих социальные проекты.

— Укрепление бизнес-климата и инвестиционной привлекательности отдельных бизнесов и страны в целом через расширение информированности общества и развития практик КСО.

— Популяризация опыта, развитие национальной школы и практик корпоративной социальной ответственности.

Подробности о номинации «Социально ответственный бренд» находятся ЗДЕСЬ.

По результатам заключения жюри Почетной номинации СОБ компаниям может быть присуждена Золотая, Серебряная, Бронзовая медали и Гран-при.

БРЭНД ГОДА — это действительно масштабный профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга. Главная задача, которую ставят перед собой организаторы — развитие профессионального маркетинга, рынка и понимания его как специалистами, так и потребителями.

Хотите принять участие в конкурсе БРЭНД ГОДА? Подавайте ваши заявки!

Подробную информацию вы можете узнать на сайте bestbrand.by.