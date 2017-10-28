События
Утвержден состав жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017
Завершилось формирование состава жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» (СОБ) в рамках Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017.
Одна из главных задач, которую ставит перед собой Оргкомитет конкурса БРЭНД ГОДА, — сделать проект максимально открытым и понятным как для участников, так и для наблюдателей. Именно поэтому в 2017 году сформировано жюри для Почетной номинации «Социально ответственный бренд». Жюри является органом контроля за соблюдением основных правил и требований, а также Положения Конкурса в рамках номинации «СОБ».
«Все процессы, которые происходят в рамках Конкурса, мы стараемся сделать как можно более прозрачными и объективными», — отмечают организаторы.
В рамках номинации «Социально ответственный бренд» члены жюри выберут, а Оргкомитет наградит компании, которые на протяжении всего года следовали принципам корпоративной социальной ответственности. Сделать действительно правильный выбор, наградить самых достойных — ответственная задача, с которой справятся только профессионалы.
В 2017 году жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» сформировано из числа представителей авторитетных белорусских и международных компаний, профессиональных объединений, образовательных и благотворительных организаций и т. д.
Андрей Рощупкин, председатель жюри Почетной номинации «Социально ответственный бренд» Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА 2017:
— Конкурс БРЭНД ГОДА является действительно уникальным: он дает возможность оценить и поощрить компании, которые на практике реализуют принципы корпоративной социальной ответственности. Можно отметить, что в состав жюри номинации «СОБ» в 2017 году вошли люди, которые безусловно являются экспертами в области такого направления, как корпоративная социальная ответственность брендов.
Мы рады представить вашему вниманию наше жюри в номинации «СОБ» — объективное, строгое и независимое:
|
Андрей Рощупкин
Председатель жюри
|
Первый заместитель генерального директора Унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»
|
Александр Скрабовский
|
Руководитель конкурса социальных проектов Social Weekend
|
Таисия Елецких
|
Кандидат экономических наук, руководитель проекта Программы развития ООН. Эксперт в области КСО и социально ответственного реструктурирования предприятий.
|
Владислав Иванский
|
Заместитель Председателя правления Международного благотворительного общественного объединения «ЮниХелп»
|
Жанна Тарасевич
|
Сопредседатель правления, директор Бизнес- союза предпринимателей и нанимателей им. профессора М. Кунявского
|
Жанна Филиппова
|
Директор информационно-просветительского фонда «Новая Евразия»
|
Лариса Комарова
|
Заместитель руководителя офиса Агентства США по международному развитию в Беларуси Магистр по администрированию образования (M.A.), США
|
Людмила Истомина
|
Кандидат экономических наук, эксперт в сфере государственно-частного партнёрства, развития предпринимательства.
|
Людмила Соколовская
|
Руководитель проекта Программы развития ООН (ПРООН).
Магистр бизнес-администрирования.
|
Сергей Готин
|
Управляющий партнер консалтинговой группы IMACON
|
Сергей Филиппов
|
Губернатор округа (Польша, Беларусь, Украина) международной гуманитарной организации Rotary International
Процедура оценки бренд-пакетов, которые участники Конкурса представляют на суд жюри, постоянно совершенствуется. «Мы понимаем, что открытость к переменам, подвижность — важнейшее условие успешного развития любого проекта, и БРЭНД ГОДА демонстрирует это на протяжении уже 17 лет», — комментируют в Оргкомитете.
О номинации «Социально ответственный бренд»…
Почетная номинация «Социально ответственный бренд» проводится в рамках Профессионального конкурса БРЭНД ГОДА с 2005 года. Ее целью является продвижение корпоративной социальной ответственности брендов.
Номинация «Социально ответственный бренд» нацелена, на решение задач:
— Расширение информации о компаниях, целенаправленно развивающих ценности КСО и осуществляющих социальные проекты.
— Укрепление бизнес-климата и инвестиционной привлекательности отдельных бизнесов и страны в целом через расширение информированности общества и развития практик КСО.
— Популяризация опыта, развитие национальной школы и практик корпоративной социальной ответственности.
Подробности о номинации «Социально ответственный бренд» находятся ЗДЕСЬ.
По результатам заключения жюри Почетной номинации СОБ компаниям может быть присуждена Золотая, Серебряная, Бронзовая медали и Гран-при.
БРЭНД ГОДА — это действительно масштабный профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга. Главная задача, которую ставят перед собой организаторы — развитие профессионального маркетинга, рынка и понимания его как специалистами, так и потребителями.