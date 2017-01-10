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№2 (2009) от 10.01.2017

10 января 2017 года

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Судебная практика

Защита от «субсидиарки»:
как уйти вовремя

10.01.2017

В последнее время получили распространение случаи привлечения к субсидиарной ответственности участ­ников хозобществ по их долгам. Такая проблема является вдвойне актуальной для тех, кто давно вышел из состава участников, но общество не зарегистрировало изменений в уставе, как требует законодательство. Какие способы защиты прав подобных участников существуют?

Пунктом 22 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утв. Декретом Президента от 16.01.2009 № 1 (далее – Положение), предусмотрена обязанность общества в 2-месячный срок внести в свои уставы изменения и (или) дополнения и представить их для государственной регистрации в случае изменения состава участников организации (за исключением АО и т.п.).

Если указанная обязанность не была выполнена обществом и измененный устав не был представлен для госрегистрации, то лица, чьи права и законные интересы нарушены в результате невнесения изменения в устав, непредставления его для госрегистрации, в т.ч. выбывший (исключенный) участник, на­следник гражданина, правопреемник ю...

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