Зарубежная командировка и налогообложение расходов по страхованию

В организации нередки зарубежные командировки. Законодательством предусмотрено воз­мещение командированному работнику расходов по страхованию от несчастных случаев и болезни на время нахождения за границей.

Как правильно отнести расходы по страхованию в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли: единовременно в момент возмещения, после отчета за первую (каждую, последнюю) командировку, равными долями в течение года, пропорционально времени нахождения в командировке? Возникает ли объект обложения подоходным налогом, если пребывание за пределами РБ меньше срока страхования (например, этот срок – 30, 90 или 120 дней)?

Отнесение расходов по страхованию в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, напрямую не ставится в зависимость от времени и периодичности нахождения в зарубежной командировке, а расходы по страхованию, понесенные нанимателем, не рассматриваются в кач...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель председателя Ассоциации аудиторских организаций