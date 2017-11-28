Скачать свежий номер газеты

№89 (2096) от 28.11.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9980 руб.

2.3676 руб.

Р (100)

3.4169 руб.

Ставка рефинансирования

11.00%

Инфляция

1.20%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.81 руб.

Тарифная ставка первого разряда

33.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№89 (2096) от 28.11.2017

28 ноября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Зарубежная командировка и налогообложение расходов по страхованию

28.11.2017

В организации нередки зарубежные командировки. Законодательством предусмотрено воз­мещение командированному работнику расходов по страхованию от несчастных случаев и болезни на время нахождения за границей.

Как правильно отнести расходы по страхованию в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли: единовременно в момент возмещения, после отчета за первую (каждую, последнюю) командировку, равными долями в течение года, пропорционально времени нахождения в командировке? Возникает ли объект обложения подоходным налогом, если пребывание за пределами РБ меньше срока страхования (например, этот срок – 30, 90 или 120 дней)?

Отнесение расходов по страхованию в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, напрямую не ставится в зависимость от времени и периодичности нахождения в зарубежной командировке, а расходы по страхованию, понесенные нанимателем, не рассматриваются в кач...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель председателя Ассоциации аудиторских организаций

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Налоги: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 89 за 28 ноября 2017 года
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit