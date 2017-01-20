Зарплатный занавес

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в декабре 2016 г. составила 801,6 BYN, сообщает Белстат. По сравнению с предыдущим месяцем зарплата выросла на 84 BYN, или на 11,7%, а реальная зарплата за год сократилась на 4%. Учитывая, что производительность труда по итогам 11 месяцев 2016 г. была на 0,8% ниже, чем годом ранее, ресурсов для экономически обоснованного роста заработков явно не хватает.

После 3-месячного спада номинальной зарплаты декабрьский рост обусловлен скорее сезонным фактором, чем каким-либо иными. Традиционно в конце года идет начисление премий, что сказывается на итоговом показателе. Например, в 2015 г. в декабре к ноябрю наблюдался рост на 10% (также после 3-месячного спада), в 2014-м – на 9,9%, в 2013-м – на 9,5%. Так что обольщаться переходу за среднестатистический 400-­дол­ларовый рубеж не стоит.

Номинальная зарплата, превышающая недавно вновь востребованные 500 USD, по итогам декабря т.г. отмечена далеко не во всех отраслях. В частности, в горнодобывающей промышленности она составила 1277,9 BYN, в нефтепереработке – 1286,9 BYN, в производстве химических продуктов – 1534,6 BYN, по видам деятельности «информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания» – 3502,8 BYN, «воздушный транспорт» – 2140,9 BYN, «финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пен­сионного обеспечения» – 1915 BYN, страхование – 1083,8 BYN, «деятельность в области права, бухучета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа» – 1272,7 BYN, в области телекоммуникаций – 1260 BYN, «деятельность головных организаций» – 1064,7 BYN, «геодезическая и картографическая деятельность» – 1016,3 BYN, «научные исследования и разработки» – 1002,9 BYN. Но это далеко не самые массовые сферы деятельности. Гораздо больше работников занято в таких отраслях, как сельское хозяйство, где в декабре номинальная зарплата составила только 503,6 BYN, строительство (764,7 BYN), торговля (764 BYN), обрабатывающая промышленность (881,2 BYN), в т.ч. металлургия – 831,4 BYN, производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (551,8 BYN), пищевая промышленность (919,1 BYN), производство транспортных средств и оборудования (864,7 BYN), автомобилестроение (833,8 BYN), торговля (783,9 BYN), образование (542,7 BYN), здравоохранение (648,5 BYN).

Доля лиц с зарплатой ниже 300 BYN в ноябре 2016 г. составила 14,5% от всей численности работников обследуемых организаций (в мае 2016 г. – 14,4%). Удельный вес работников с зарплатой выше 1 тыс. BYN вырос с 12,3% в мае 2016 г. до 13,2% в ноябре 2016 г. Зарплату свыше 2 тыс. BYN получали лишь 1,8% работников (в мае 2016 г. – 1,6%). Всего же до «безусловных» 500 USD не дотягивали в ноябре прошлого года зарплаты 86,8% работников, а у 43,2% – и до половины этой суммы.

Распределение численности работников по размеру начисленной зарплаты пред­ставлено в таблице (в % к итогу).

Отметим также, что реальная заработная плата в промышленности в прошлом году снизилась по сравнению с 2015-м на 1,8%, в сельском хозяйстве – на 9,1%, в строительстве – на 13,3%, в торговле – на 3,9%. Кроме того, как номинальные, так и реальные заработки существенно раз­личаются по регионам республики, в т.ч. в долларовом эквиваленте (см. график).