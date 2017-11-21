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№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

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Занятость и безработица

21.11.2017

Зарегистрированная безработица снижается, в т.ч. за счет увеличения спроса на рабочую силу, сообщает Минтруда и соцзащиты.

В январе–октябре 2017 г. в органы занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 215 тыс. человек (104,1% к январю–октябрю 2016 г.), из них 137,4 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных (97% к ян­варю–октябрю 2016 г.). С учетом граждан, состоящих на учете на 1 января 2017 г., в трудоустройстве нуждалось 255,8 тыс. человек, из них 172,7 тыс. безработных.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец октября 2017 г. составил 0,6% от численности рабочей силы (на конец октября 2016 г. – 0,8%).

Спрос на рабочую силу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысился. На конец октября 2017 г. в органы занятости поступили сведения о наличии 56,3 тыс. вакансий, что составило 149% к аналогичному периоду 2016 г. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 60,4% от общего числа вакансий против 55,7% на конец октября 2016 г.

Численность безработных, состоящих на учете в органах занятости, на конец октября 2017 г. составила 25,3 тыс. человек, что на 30,6% меньше, чем на конец октября 2016 г.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 1 безработного на 1 вакансию на 1 ноября 2016 г. до 0,4 / 1 на 1 ноября 2017 г.

На конец сентября 2017 г. 64,2% зарегистрированных без­работных составляли муж­чины, 35,8% – женщины, причем 23% – молодежь от 16 до 30 лет.

Большинство безработных (более 60%) имеют общее среднее и или профессионально-техническое образование, около 15% – высшее, примерно 14% – среднее специальное, почти 9% – общее базовое.

Средняя продолжительность безработицы на конец сентября 2017 г. составляла 4,1 мес. (5 мес. – на конец сентября 2016 г.). Мужчины ищут работу в среднем 5,2 мес., женщины – 4,7 мес., молодежь – 3,5 мес.

Средний период трудоустройства на конец сентября 2017 г. всего по республике составлял 2,1 мес. (2,3 мес. годом ранее): у мужчин и жен­щин – 2,1 мес., у молодежи – 1,6 мес.

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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