Залоговая стоимость и курсовые разницы

Каким образом залоговая сумма должна быть отражена в бухгалтерском учете? Можно ли считать оплату залоговой стоимости приборов авансом и не производить переоценку такой дебиторской задолженности?

Организацией для оплаты проезда по автомобильным дорогам дальнего зарубежья получены в залог приборы, залоговая стоимость которых выражена в валюте.

Согласно п. 87 Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утв. постановлением Минфина от 29.06.2011 № 50, информация о наличии и движении выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств обобщается на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств выданные». Аналитический учет по этому счету ведется по каждому выданному обеспечению.

При оплате залоговой стоимости приборов в учете организации должны быть произведены следующие записи:

Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – К-т сч.сч. 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютный счет» – перечислена залоговая сумма.

Исходя из п. 2 Национального стандарта бухгалтерского учета и отче...