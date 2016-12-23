Скачать свежий номер газеты

№98 (205) от 23.12.2016

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9496 руб.

2.0356 руб.

Р (100)

3.2015 руб.

Ставка рефинансирования

18.00%

Инфляция

0.80%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

29.80 руб.

Скачать свежий номер газеты

№98 (205) от 23.12.2016

23 декабря 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Залоговая стоимость и курсовые разницы

23.12.2016

Организацией для оплаты проезда по автомобильным дорогам дальнего зарубежья получены в залог приборы, залоговая стоимость которых выражена в валюте.

Каким образом залоговая сумма должна быть отражена в бухгалтерском учете? Можно ли считать оплату залоговой стоимости приборов авансом и не производить переоценку такой дебиторской задолженности?

Согласно п. 87 Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утв. постановлением Минфина от 29.06.2011 № 50, информация о наличии и движении выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств обобщается на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств выданные». Аналитический учет по этому счету ведется по каждому выданному обеспечению.

При оплате залоговой стоимости приборов в учете организации должны быть произведены следующие записи:

Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – К-т сч.сч. 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютный счет» – перечислена залоговая сумма.

Исходя из п. 2 Национального стандарта бухгалтерского учета и отче...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Бухучет: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit