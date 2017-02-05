Закупать технику и оборудования надо по договорам лизинга

Указом Президента от 1.02.2017 № 33, вступившим в силу с 5 февраля 2017 г., внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 2.04.2015 № 146 «О финансировании в 2015–2016 годах закупки современной техники и оборудования».

Действие Указа № 146 распространено на 2017 г., при этом соответствующие изменения внесены во все нормы этого законодательного акта.

В соответствии с новой редакцией ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Указа № 146 юридические лица Беларуси вправе в 2015–2017 годах осуществлять без проведения конкурса за счет собственных, бюджетных и (или) заемных средств, а также средств, полученных бюджетными организациями от осуществления ими в соответствии с законодательством приносящей доходы деятельности и остающихся в их распоряжении, приобретение современной техники и оборудования, производимых на территории ЕАЭС, по договорам финансовой аренды (лизинга) у ОАО «Промагролизинг» на условиях:

– авансового платежа не менее 10% от стоимости современной техники и оборудования, предусмотренной в договоре финансовой аренды (лизинга), – для организаций агропромышленного комплекса, не менее 15% от стоимости современной техники и оборудования, предусмотренной в договоре финансовой аренды (лизинга), – для организаций, осуществляющих деятельность в других отраслях экономики;

– вознаграждения (дохода) лизингодателя в размере 2% годовых;

– соответствия срока лизинга современной техники и оборудования, установленного в договоре финансовой аренды (лизинга), сроку предоставления кредитов, определенному в п. 2 Указа № 146.

В свою очередь, согласно подп. 1.2 п. 1 Указа № 146. ОАО «Промагролизинг» по согласованию с Минпромом должен заключать в 2015–2017 годах договоры на приобретение у организаций – производителей современной техники и оборудования, производимых на территории ЕАЭС, для последующей передачи в лизинг юридическим лицам Беларуси и осуществлять в соответствии с указанными договорами закупку современной техники и оборудования за счет кредитов, предоставляемых ОАО «Банк развития Республики Беларусь», и средств, получаемых ОАО «Промагролизинг» в виде авансовых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в соответствии с подп. 1.1 п. 1 Указа № 146.

При этом согласно п. 2 Указа № 146 ОАО «Банк развития Республики Беларусь» предложено предоставлять кредиты в белорусских рублях ОАО «Промагролизинг» для приобретения современной техники и оборудования в соответствии с подп. 1.1 п. 1 Указа № 146 в 2017 году – на срок до 1 июня 2025 г. с их погашением начиная с 1 января 2018 г.

Субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности направляются на погашение задолженности организаций АПК по лизинговым платежам за поставленную РО «Белагросервис» на условиях финансовой аренды (лизинга) современную технику и оборудование в рамках реализации Республиканской программы оснащения сельскохозяйственного производства современной техникой на 2005–2010 годы, утв. Указом Президента от 17.03.2005 № 137, и Республиканской программы оснащения современной техникой и оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих организаций на 2011–2015 годы, утв. Указом Президента от 24.01.2011 № 35, в 2017 году – по контрактной (заводской) стоимости современной техники и оборудования на 1 января 2017 г. в сумме 25 120 000 BYN, в т.ч. Брестской области – 3 846 260 BYN, Витебской – 4 282 290 BYN, Гомельской – 4 145 040 BYN, Гродненской – 3 466 150 BYN, Минской – 5 764 930 BYN и Могилевской области – 3 615 330 BYN.

Кроме того, в 2017 году из республиканского бюджета в пределах средств, предусмотренных на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции, будет выделено и направлено 8 225 822 BYN на погашение обязательств государственного объединения по мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству «Белводхоз» перед ОАО «Банк развития Республики Беларусь» по кредитам, выданным в рамках указов Президента от 24.01.2011 № 35, от 4.01.2012 № 1 и от 2.04.2013 № 143, а также постановления Совмина от 24.08.2012 № 78 на приобретение современной техники и оборудования с последующей передачей их организациям по строительству и эксплуатации мелиоративных систем на условиях финансовой аренды (лизинга).

Районным, городским (городов областного подчинения), областным и Минскому городскому исполкомам рекомендовано в случае принятия решения о финансировании за счет средств соответствующих бюджетов приобретения современной техники и оборудования на основании подп. 1.1 п. 1 Указа № 146 при формировании проектов соответствующих бюджетов базового и областного территориального уровней на 2016–2025 годы предусматривать средства на уплату ОАО «Промагролизинг» лизинговых платежей и выкупной стоимости по договорам лизинга в размере принятых на себя обязательств.

Автор публикации: Александр Ганаго