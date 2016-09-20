Загадка электронного билета

Хотя в последние годы путешественники все чаще пользуются электронными билетами, белорусские бухгалтеры регулярно сомневаются, можно ли принимать распечатку этого проездного документа для возмещения расходов командированному работнику, и если да, то как она должна быть заверена. Оснований для таких хлопот тем больше, чем меньше ясности в законодательстве.

Так, согласно подп. 4.1 п. 4 Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов при служебных командировках в пределах Республики Беларусь, утв. постановлением Минфина от 12.04.2000 № 35 (далее – Инструкция № 35), командированному работнику возмещаются расходы по проезду транспортом общего пользования (кроме такси) к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы по фактическим затратам на основании подлинных проездных документов, включая расходы на оплату услуг по их оформлению (бронирование и предварительная продажа билетов, комиссионные сборы), расходы за пользование постельными принадлежностями при наличии подтверждения их оплаты. Возмещается и стоимость набора питания, включенная в цену проездного документа.

При отсутствии подлинных проездных документов расходы по проезду возмещаются на основании документов, подтверждающих факт проезда работника либо в размере минимальной стоимости проезда. Таким образом, Инструкция № 35 требует наличия подлинного проездного документа, но допускает документ, подтверждающий проезд. Легко предположить, что последним вполне может считаться распечатанный электронный документ (бланк заказа). Заметим, что никакого заверения документа, подтверждающего факт проезда работника, Инструкция № 35 не требует.

В свою очередь, в п. 13 Инструкции о порядке и условиях предоставления гарантий и компенсаций при служебных командировках за границу, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 30.07.2010 № 115 (далее – Инструкция № 115), возмещение расходов на проезд, производится при обязательном представлении работником подтверждающих документов в оригинале (проездные билеты, счета, квитанции и посадочные талоны при приобретении электронных билетов на проезд и т.д.). Но из этого прямо не следует, что распечатки электронных проездных билетов не принимаются в принципе.

Своя интерпретация дана в п. 28 Инструкции о порядке ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте на территории Республики Беларусь, утв. постановлением Правления Нацбанка от 29.03.2013 № 185 (далее – Инструкция № 185), согласно которому к отчету об израсходованных суммах иностранной валюты прилагается проездной документ (билет), в т.ч. билет на бумажном носителе, выданный при оформлении электронного билета при автомобильной перевозке пассажира в регулярном сообщении, а в случае приобретения электронного билета – маршрут-квитанция на бумажном носителе и посадочный талон (пассажирский купон посадочного талона) при воздушной перевозке пассажира. Электронный железнодорожный документ прямо не упомянут. Аналогично в п. 37 Инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утв. постановлением Правления Нацбанка от 29.03.2011 № 107 (далее – Инструкция № 107), в числе документов, подтверждающих понесенные расходы назван проездной документ (билет), в т.ч. билет на бумажном носителе, выданный при оформлении электронного билета при автомобильной перевозке пассажира в регулярном сообщении, а в случае приобретения электронного билета – маршрут-квитанция на бумажном носителе и посадочный талон (пассажирский купон посадочного талона) при воздушной перевозке пассажира.

Свою лепту в разрешении ситуации внес Минтранс, который письмом от 11.05.2015 № 10-40/3939 разъяснил, что при оформлении электронного проездного документа (билета) на железнодорожный транспорт ему автоматически присваивается номер, который является безусловным идентификатором стоимости и конкретных реквизитов поездки, хранящихся в международной системе реализации проездных документов АСУ «Экспресс». Каждому пассажиру при обращении в железнодорожную кассу не позже чем за 1 час до отправления поезда с начальной точки маршрута и предъявлении рассматриваемого 14-значного номера может быть распечатан билет на бланке строгой отчетности. Это позволяет утверждать, что присвоенный номер в полной мере обеспечивает подтверждение факта оплаты проездного документа, а электронный билет сопоставим с аналогом на автомобильном транспорте.

Отметим, что приобретение электронного проездного документа требует указания фамилии, имени и отчества пассажира, которые в случае электронной регистрации пассажир обязан подтвердить удостоверением личности при посадке в вагон. Таким образом, в отличие от обычного проездного документа (билета), электронная регистрация предоставляет гарантию его использования определенным лицом. Это означает, что Минтранс считает возможным подтверждать расходы на проезд на основании бланка заказа, самостоятельно распечатанного на бумажном носителе при оформлении электронного проездного документа с электронной регистрацией на сайте БЖД.

Казалось бы, загадка разгадана. Но хотелось бы, чтобы процесс подобной разгадки сокращался до минимума единообразным и максимально полным содержанием нормативных правовых актов.