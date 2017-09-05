Зачем одной торговле такие льготы

Проект указа «О создании условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения» уникален. Никогда еще в нашей стране торговля не признавалась деятельностью, заслуживающей налоговых льгот, да еще столь кардинальных, как установление безналогового режима с уплатой 1 базовой величины. До недавних пор такой подход представлялся экономически оправданным лишь для сфер, казавшихся более важными, – сельского хозяйства, промышленного производства, науки и т.п. Но времена меняются.

Теперь по инициативе Министерства торговли и антимонопольной деятельности власти намерены создать благоприятные условия для работы субъектов торговли, общепита и бытового обслуживания в сельской местности, средних и малых городах путем уменьшения их налоговой нагрузки и исключения излишних требований. Льготы смогут получить юрлица и ИП независимо от места их госрегистрации, работающие на всей территории страны, кроме столицы, областных центров и еще 16 городов.

Административный ресурс не помогает привлечь в сельскую местность частный бизнес, если последнему там работать невыгодно. Выход видится в почти полном освобождении деятельности торговых объектов, объектов общепита и бытового обслуживания, принадлежащих индивидуальным пред­принимателям и юрлицам, микроорганизациям с численностью работающих до 15 человек, расположенных на территории сельской местности, магазинов (павильонов) с торговой площадью 100 м2 и менее, а на территории средних и малых городских поселений – принадлежащих юрлицам и ИП. Все налоги здесь предлагается заменить сбором за осуществление деятельности в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Его придется уплатить до начала осуществления соответствующей деятельности в размере 1 базовой величины в календарный месяц по каждому объекту. О переходе на такую систему налогообложения достаточно будет уведомить соответствующий мест­ный исполнительный и распорядительный орган. Правда, потом придется вести раздельный учет выручки, доходов и затрат, связанных с льготируемой деятельностью. Период действия указа – с 1.01.2018 г. по 31.12.2027 г.

Кроме того, предлагается освободить названных субъектов от уплаты земельного налога за расположенные в сельской местности земельные участки, на которых размещены принадлежащие им объекты, от арендной платы за такие земельные участки, находящиеся в госсобственности, а также от налога на недвижимость по этим объектам. В придачу предлагается предоставить юрлицам и ИП право продавать в розницу алкогольные напитки в магазинах с площадью торгового зала менее 50 м2, а юрлицам – даже в автомагазинах.

Особой преференцией станет возможность приобрести объекты недвижимости, находящиеся в госсобственности, без проведения аукциона по рыночной стоимости для осуществления торговли, общепита и бытового обслуживания. Заодно планируется разрешить использовать объекты недвижимого имущества, в т.ч. земельные участки, по назначению, отличному от указанного в документах единого государственного регистра недвижимости.

Необходимость таких мер в МАРТ объясняют сокращением количества магазинов в сельских населенных пунктах за 2012–2015 гг. на 10,2% (с 9893 до 8977) и их торговых площадей на 3,3% (с 749,9 до 725,8 тыс. м2). Правда, следовало бы учитывать, что за это время и сельское население сократилось на 5,9%. А учитывая его более низкие доходы, не удивительно, что торговля и оказание бытовых услуг выглядит для частников невыгодной и малопривлекательной.

АВТОРЫ проекта надеются, что предложенные меры позволят уменьшить налоговую нагрузку для бизнеса, особенно субъектов малого предпринимательства, и станут стимулом для его развития и улучшения торгового и бытового обслуживания сельского населения. Однако в других министерствах не разделяют это мнение.

Так, в Минфине считают, что преференции для торговли, общепита и бытового обслуживания вполне можно было бы установить в рамках действующей налоговой системы за счет предоставления льгот по отдельным налогам. Но устанавливать их следовало бы только на территории сельских населенных пунктов с численностью населения до 2 тыс. человек, чтобы обеспечить стимулирование развития этих видов деятельности именно в сельской местности, а не в более крупных населенных пунктах, и на срок не более 5 лет. По истечении этого срока с учетом результатов анализа эффективности налоговых льгот могут быть сформированы предложения о продлении срока их действия или выработаны новые направления стимулирования.

Интересно, что в финансово-экономическом обосновании к проекту ничего не говорится о том, как он повлияет на доходы и расходы бюджета. Между тем почти полное освобождение от налогов значительной части торговли, общепита и бытуслуг во всех населенных пунктах с численностью населения до 20 000 человек (в республике 74 таких города), несомненно, повлечет существенные потери бюджета. Трудно сказать, заинтересуется ли бизнес сельской мест­ностью, если можно будет работать с теми же льготами в более крупных населенных пунктах, где покупательский спрос побольше, а инфраструктура развита получше и т.п.

К тому же предлагаемые льготы делают бессмысленным применение налога на вмененный доход, единого налога с ИП, оказание ряда бытовых услуг без регистрации в качестве ИП, а также проект указа о самозанятости физических лиц. Гораздо выгоднее будет работать, уплатив 1 базовую величину.

БУДЕТ ли это выгодно государству и бизнесу? Действующее налоговое законодательство не допускает возможности применения плательщиками одновременно нескольких особых режимов налогообложения в связи с наличием различий по перечню налогов, уплату которых заменяют эти режимы. Поэтому введение сбора без учета данного принципа может повлечь сложности в определении налоговых баз и правильности исчисления налогов и сборов у лиц, осуществляющих не только виды деятельности, с которых будет уплачиваться данный сбор, но и иные, облагаемые налогами в общем порядке. Конечно, еще одна налоговая декларация тут погоды не сделает, бухгалтеры и не такое видали. Но у налоговых органов появится новое поле деятельности: проверять, правильно ли разделены выручка и затраты по льготируемым и прочим оборотам. Прошлый опыт показывает, что здесь часто можно найти немало интересного и наказуемого. Скажем, уплата единого налога и определение бытовых услуг основываются на разных классификаторах: ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» и ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности». Легко представить, какая образуется путаница и сколько штрафов с нее можно собрать.

Соблазн поучаствовать в такой путанице немалый. Ведь розничная торговля, общепит и бытуслуги требуют куда меньше инвестиций и материальных затрат, чем деятельность, связанная с производством, а окупаемость у них гораздо выше. Так что можно попрощаться с попытками привлечь частный бизнес к созданию производства в регионах с помощью Декрета Президента от 7.05.2012 № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности». Между тем вряд ли можно решить задачи развития регионов без появления новых производственных предприятий лишь за счет торговли и бытовых услуг. Республиканский и местные бюджеты, скорее всего, лишатся некоторой части доходов, которые они имели от непроизводственной сферы – если их не удастся компенсировать благодаря расширению продаж алкоголя. Его-то проект указа точно стимулирует.

НЕ ПРИДЕТСЯ скучать контролирующим органам, которые столкнутся с мощным инструментом ухода от налогообложения. Дело в том, что проект указа позволяет среднему и крупному бизнесу пользоваться льготами при торговле в сельской местности, а ИП и микроорганизациям – в сельской местности, малых и средних городах. Получается, что гипермаркет, находящийся в нескольких метрах от городской черты Минска или любого другого крупного города, сможет ограничиться уплатой 1 базовой величины. Можно не сомневаться, что торговые сети не упустят такую возможность, а многие покупатели не пожалеют времени, чтобы съездить за покупками, которые окажутся на 10–20% дешевле. Добавив новые льготы к имеющимся преимуществам в закупках, кредитоспособности, логистике, сети, воз­можно, окончательно добьют малый бизнес в торговле. Хотя кое-что выиграют и ИП, которые откажутся от уплаты единого налога. Их переход на новый льготный режим наверняка будет массовым. Не останутся в накладе и те, кто занимается некоторыми высокодоходными видами бытовых услуг, например, техобслуживанием автомобилей. Им тоже достаточно будет формально вынести свой бизнес за кольцевую, чтобы избавиться от налогового бремени. А поскольку проект указа позволит использовать для торговли, общепита и бытовых услуг недвижимое имущество без изменения его первоначального целевого назначения, не говоря уже о нестационарных торговых объектах ловить тех, кто неправомерно использует льготный налоговый режим, контролерам будет весьма затруднительно.

Требование ведения раздельного учета здесь не поможет. Заложенный в проекте указа принцип распределения затрат по определенным плательщиком критериям позволяет весьма вольно формировать финансовый результат, например, оставляя большую часть затрат на нельготируемой деятельности, чтобы минимизировать налог на прибыль. Кстати, в отечественном налоговом законодательстве и так имеется некоторый набор льгот и преференций, которыми могут использовать и субъекты торговли, общепита и бытовых услуг. Например, помимо Декрета № 6, Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утв. Указом Президента от 15.12.2016 № 466, предусматривается 2-летнее освобождение вновь создаваемых в сельской местности и городах (кроме Минска и областных центров) субъектов хозяйствования от налога на прибыль и налога на недвижимость, а также освобождение субъектов МСП от уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС при ввозе технологического оборудования. Впрочем, в этой же Программе, как и в Программе деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утв. постановлением Совмина от 5.04.2016 № 274, декларируется намерение расширять налоговую базу за счет последовательного сокращения налоговых льгот. Остается лишь посочувствовать чиновникам, которым приходится решать две взаимоисключающие задачи.

Кстати, помнится, еще недавно некоторые «эксперты» пламенно требовали отменить все льготы и обеспечить равные условия для всех субъектов хозяйствования. Но перспектива получить одну грандиозную льготу выглядит так заманчиво, что не хочется ни критиковать ее, ни трезво оценивать последствия…

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН