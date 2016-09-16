Взыскание кредитов на основании исполнительной надписи нотариуса

Указом Президента от 7.05.2015 № 195 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь» был расширен перечень видов задолженностей, о взыскании которых нотариусы совершают исполнительные надписи. Однако количество заявлений, поступающих в экономические суды по имеющимся в указанном перечне основаниям, все еще является значительным. В этой связи представляется важным разъяснить порядок применения исполнительной надписи нотариуса для взыскания долгов, в т.ч. для взыскания кредитной задолженности.

Условия совершения исполнительной надписи

Согласно абз. 26 ч. 1 п. 1 Указа Президента от 11.08.2011 № 366 «О некоторых вопросах нотариальной деятельности» (далее – Указ № 366) исполнительная надпись может совершаться в т.ч. по требованию, основанному на кредитном договоре, ином договоре, содержащем существенные условия кредитного договора, задолженности, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодательством или договором.

Статьей 106 Закона от 18.07.2004 № 305-3 «О нотариате и нотариальной деятельности» (далее – Закон № 305-З) установлено, что нотариус совершает исполнительную надпись о взыскании задолженности при соблюдении следующих условий:

– совершение исполнительной надписи, за которой обращается взыскатель, предусмотрено законодательными актами;

– представленные документы соответствуют законодательству и подтверждают бесспорность требования взыскателя к должнику;

– место жительства (место пребывания) или место нахождения должника находятся на территории Беларуси;

– со дня возникновения права на иск прошло не более 3 лет. Если для требования, по которому совершается исполнительная надпись, законодательными актами установлен иной срок давности, исполнительная надпись совершается в пределах этого срока.

В случае обеспечения обязательств должника по кредитному договору поручительством при их неисполнении или ненадлежащем исполнении должником поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законодательством или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя (ст. 343 ГК). В таком случае в отношении должника и поручителя нотариусом совершается одна исполнительная надпись, в которой они указываются как солидарные должники по кредитному договору. Возможность совершения исполнительной надписи в отношении поручителя отдельно от кредитополучателя законодательством не предусмотрена. Таким образом, если исполнительная надпись в отношении кредитополучателя уже совершена, кредитор может обратиться с требованием о взыскании задолженности с поручителя только в рамках искового либо приказного производства.

При обращении к нотариусу соблюдение претензионного порядка, а также перечень предоставляемых документов зависит от момента произведения взыскания:

– до истечения срока кредитного договора (досрочное взыскание);

– после истечения срока кредитного договора.

Согласно ч. 2 ст. 143 Банковского кодекса при неисполнении (ненадлежащем исполнении) кредитополучателем обязательств по кредитному договору кредитодатель вправе потребовать досрочного возврата (погашения) кредита. Кредитным договором могут быть установлены дополнительные условия, при наступлении которых кредитор вправе требовать от должника полного исполнения обязательств до истечения срока его действия. Обязательным в такой ситуации является соблюдение претензионного порядка. При досрочном взыскании должнику направляется письменное мотивированное требование о взыскании суммы задолженности в установленный кредитором срок.

Непогашение должником задолженности в указанный в требовании о досрочном взыскании срок, отсутствие письменного несогласия должника с наличием подлежащей уплате задолженности, а также надлежащее его ознакомление с данным требованием являются достаточными основаниями для обращения кредитора к нотариусу для совершения исполнительной надписи. Надлежащим ознакомлением должника с требованием о досрочном взыскании является отметка о получении на самом требовании при его получении нарочным; уведомление о получении почтового отправления при отправке требования заказной корреспонденцией или отметка об отсутствии адресата при возврате почтовой корреспонденции отделением связи по истечении установленного срока хранения.

В случае если срок кредитного договора истек, кредитор обращается за совершением исполнительной надписи без соблюдения претензионного порядка.

Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий, утв. постановлением Минюста от 25.10.2006 № 63 (далее – Инструкция № 63), не установлен территориальный принцип обращения за совершением исполнительной надписи. Таким образом, обращаться можно в любую независимо от места нахождения (жительства) должника либо взыскателя нотариальную контору (нотариальное бюро).

Готовим документы

Для совершения исполнительной надписи при досрочном взыскании задолженности взыскатель подает следующие документы:

1) письменное заявление, адресованное нотариусу, нотариальной конторе (нотариальному бюро), с просьбой о совершении исполнительной надписи (п. 212 Инструкции № 63). Обязательная форма такого заявления законодательством не предусмотрена.

В заявлении о совершении исполнительной надписи обязательно указываются:

– фамилия, собственное имя, отчество, наименование взыскателя и должника, их место жительства (место пребывания) или место нахождения;

– банковские реквизиты (юрлиц, ИП) (при наличии о них сведений);

– в случае если должником является физическое лицо – наименование документа, удостоверяющего лич­ность, его серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, идентификационный номер (при наличии). Если физическое лицо является ИП, то в заявлении также указываются регистрационный номер и дата государственной регистрации ИП, наименование регистрирующего органа;

2) кредитный договор (иной договор, содержащий существенные условия кредитного договора), на основании которого возникли обязательства должника, договор поручительства и их копии, заверенные взыскателем. Копия кредитного договора (договора поручительства) должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам, представляемым для совершения нотариальных действий, установленными Законом № 305-3. Документ, состоящий из двух и более листов, должен быть прошит, его листы пронумерованы. Запись о количестве прошитых листов заверяется подписью лица, выдавшего документ (ст. 66 Закона № 305-З). Копия документа должна воспроизводить все реквизиты этого документа.

Для придания копии документа юридической силы она должна быть заверена уполномоченным должностным лицом организации. Отметка о заверении копии оформляется ниже реквизита «Подпись» и включает слово «Верно», наименование должности лица, заверившего копию, его собственноручную подпись, рас­шифровку подписи и дату заверения. Организация может заверять копии тех документов, которые созданы в самой организации, документов, полученных организацией в подтверждение ее прав, полномочий и обязанностей (лицензий, сертификатов и др.);

3) документ о расчете суммы задолженности, неустойки (штрафа, пени), если ее уплата предусмотрена законодательством или договором. Обязательным требованием является указание сроков погашения задолженности. В шапке документа рекомендуется обозначить период, за который кредитор намерен произвести взыскание. Документ о расчете суммы задолженности представляется в количестве экземпляров на один больше, чем количество должников (один экземпляр остается в делах у нотариуса);

4) заверенная взыскателем копия документа, под­тверждающего полномочия лица, подписавшего заявление на совершение исполнительной надписи, на его подписание.

Следует иметь в виду, что для совершения нотариальных действий не принимаются документы (ст. 66 Закона № 305-З):

– имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления;

– выполненные с нарушением правил делопроизводства;

– содержащие сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан, а также деловую репутацию юридических лиц;

– не соответствующие требованиям законодательства;

5) документ, подтверждающий уплату нотариального тарифа за совершение исполнительной надписи.

Оплата нотариального тарифа

За совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусы взимают нотариальный тариф. Понесенные взыскателем при совершении исполнительной надписи расходы по уплате нотариального тарифа за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера подлежат взысканию с должника в пользу взыскателя при исполнении. Об этом указывается в тексте исполнительной надписи.

Согласно п. 2 постановления Совмина от 27.12.2013 № 1145 «Об утверждении нотариальных тарифов за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами и тарифов на услуги технического характера, оказываемые работниками нотариальных архивов» (далее – постановление № 1145) нотариальные тарифы за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами уплачиваются плательщиком до совершения нотариального действия либо оказания услуги правового или технического характера.

За совершение исполнительной надписи о взыскании задолженности по требованию, основанному на кредитном договоре, ином договоре, содержащем существенные условия кредитного договора, задолженности, неустойки (штрафа, пеней) в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодательством или договором установлен нотариальный тариф в размере 5% от взыскиваемой суммы, но не менее 10% базовой величины и не более 1000% базовой величины (п. 20.8 постановления № 1145). Нотариальный тариф уплачивается исходя из размера базовой величины, установленной на день совершения соответствующего действия (п. 6 постановления № 1145).

Денежные средства при уплате нотариального тарифа вносятся плательщиком на счет соответствующей областной, Минской городской нотариальной палаты либо нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро. В свою очередь, денежные средства за оказание услуг технического характера работниками нотариальных архивов вносятся плательщиком на счет соответствующей областной, Минской городской нотариальной палаты. Факт уплаты нотариального тарифа подтверждается следующими документами:

– квитанцией банка, организации связи Минсвязи;

– карт-чеком;

– дополнительным экземпляром платежного поручения, платежного ордера, экземпляром платежного поручения, платежного ордера, составленным на бумажном носителе при осуществлении электронных платежей, с отметкой банка об их исполнении (в случае уплаты нотариального тарифа путем перечисления его суммы со счета плательщика);

– квитанцией установленного образца, выписываемой нотариусом;

– иными документами, служащими подтверждением совершения операций с использованием устройств программно-технической инфраструктуры и систем дистанционного банковского обслуживания.

Платежные документы, подтверждающие уплату нотариального тарифа, хранятся у нотариуса.

Подача документов нотариусу

Лица, обратившиеся за совершением нотариальных действий, представляют нотариусу документы, удостоверяющие их личность, гражданскую дееспособность граждан, правоспособность юридических лиц, полномочия на совершение таких действий от имени и в интересах других лиц (п. 6 Инструкции № 63). Для удостоверения правоспособности взыскателя юридического лица предоставляются оригиналы:

– учредительного документа;

– документа, подтверждающего государственную регистрацию в качестве субъекта хозяйствования (свидетельство о государственной регистрации);

– специальное разрешение (лицензию), на основании которого юридическое лицо осуществляет свою деятельность (например, лицензия на осуществление банковской деятельности).

При обращении за совершением исполнительной надписи нотариусом осуществляется проверка дееспособности граждан, правоспособности юридических лиц и полномочий представителя. От имени взыскателя может выступать как руководитель организации, так и иное лицо.

Руководитель юридического лица в пределах своей компетенции действует от его имени без доверенности. Полномочия руководителя подтверждаются:

– учредительными документами организации;

– заключенным с ним трудовым договором (конт­рактом);

– приказом о назначении на должность руководителя;

– протоколом или выпиской из протокола коллегиального органа управления.

В случае если от имени организации выступает другое лицо, его полномочия должны подтверждаться доверенностью на представление интересов в органах, совершающих нотариальные действия.

Согласно п. 5 ст. 186 ГК доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, скрепленной печатью этой организации.

Совершение и исполнение

исполнительной надписи

Исполнительная надпись совершается в день обращения лица за совершением этого действия при условии наличия всех документов, необходимых для ее совершения, в т.ч. подтверждающих уплату нотариального тарифа. Для выполнения большого объема работы, необходимой при совершении исполнительной надписи, указанный срок продлевается до 3 рабочих дней. В исключительных случаях срок совершения исполнительной надписи может продлеваться до одного месяца. Например, для направления документов на экспертизу; установления отсутствия у заинтересованных лиц возражений против совершения нотариального действия.

Совершение исполнительной надписи может быть отложено на срок не более 10 рабочих дней по заявлению заинтересованного лица, желающего обратиться в суд для оспаривания права или факта, об удостоверении которого просит другое заинтересованное лицо. Если в течение этого срока заинтересованное лицо, оспаривающее право или факт, не представит сообщение суда о поступлении соответствующего заявления, нотариальное действие должно быть совершено (ст. 61 Закона № 305-3).

Исполнительная надпись при взыскании кредитной задолженности совершается на расчете суммы задолженности (расходов). По каждому долговому обязательству совершается одна исполнительная надпись, за исключением случаев, когда взыскание задолженности по данному долговому обязательству производится по частям (п. 215 Инструкции № 63).

Исполнительная надпись нотариуса является исполнительным документом и подлежит исполнению в рамках ГПК и ХПК.

Важно помнить, что срок предъявления исполнительной надписи к принудительному исполнению:

– три года (в случае, если взыскателем или должником по исполнительной надписи является гражданин, кроме ИП);

– шесть месяцев (по требованиям, сторонами которых являются юрлица и (или) ИП) (ст. 107 Закона № 305-3).

Для предъявления взыскателем исполнительной надписи к исполнению в соответствующий орган принудительного исполнения подается заявление о возбуждении исполнительного производства с исполнительной надписью в качестве приложения.

Алексей САХАРЧУК,

кандидат юридических наук, доцент,

Эвелина ДУБОВИК, старший преподаватель

кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности БГУ,

управляющий партнер

ООО «Юридическая компания «Соломон»