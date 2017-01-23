Только на выставке возможно напрямую встретиться со своими покупателями, контрагентами и конкурентами, узнать новые тенденции развития рынка. В сегодняшней экономической ситуации выставки становятся барометром отрасли, показывающим кто из компаний остался «на плаву», кто ушел с рынка, какие ниши освободились, какие новые тенденции появились, как следует планировать будущую стратегию.

Выставка – это Ваш максимальный результат за минимальное время, на минимальной площади и с наименьшими затратами!

Основные критерии для выбора выставки остаются количественными: выставочная площадь, количество экспонентов, количество посетителей, количество стран- участниц.

Поиск выставок интересующей тематики нужно начинать на специализированных выставочных интернет- порталах. Основное правило после выбора выставки: всегда проверяйте информацию на сайте выставочной компании-организатора!

Адреса выставочных интернет- порталов:

http://www.auma.de

Ассоциация немецких торговых ярмарок (АУМА)

Самый авторитетный европейский интернет-портал по выставкам. Информация на русском языке, к сожалению, отсутствует.

ttp://www.ufi.org

Международный Союз выставок и ярмарок

http://www.uefexpo.ru

Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ)

Выставочные интернет-порталы

http://www.euro-expo.ru

http://worldexpo.pro

http://www.expoclub.ru

http://www.expomap.ru

http://www.expolife.ru

БЕЛАРУСЬ: выставочные компании



http://www.belexpo.by

http://www.minskexpo.com

http://expoforum.by

http://www.tc.by

http://www.exposystems.by

http://www.belinterexpo.by

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ МИРА

Выставочные площади в квадратных метрах. Источник www.auma.de

Во всех странах мира существует 47 выставочных площадок с выставочной площадью 100.000 квадратных метров и более. Из них 12 выставочных площадок находятся за пределами Европы, пять из них в Китае. Из 5 крупнейших выставочных центров мира, три находятся в Германии.

Город Страна 1. Ганновер Германия 2. Франкфурт на Майне Германия 3. Милан Италия 4. Гуанжоу Китай 5. Кёльн Германия 6. Дюссельдорф Германия 7. Чикаго США 8. Валенсия Испания 9. Париж PortedeVersailles Франция 10. МоскваКрокус Россия 11. Париж NordVillepinte Франция 12. Бирмингем Англия 13. Барселона GranVia Испания 14. Болонья Италия 15. Мадрид Испания 16. Орландо США 17. Лас-Вегас США 18. Мюнхен Германия 19. Базель Швейцария 20. Берлин Германия 21. Нюрнберг Германия 22. Бангкок Таиланд 23. Москва ВВЦ Россия 24. Атланта США 25. Шанхай Китай 26. Верона Италия 27. Бари Италия 28. Брно Чехия 29. Хьюстон США 30. Рим Италия 31. Барселона Montjuic Испания 32. Брюссель Бельгия 33. Познань Польша 34. Эссен Германия 35. Нанджинг Китай 36. Лион Франция 37. Римини Италия 38. Бильбао Индия 39. Бейджинг Китай 40. Штутгарт Германия 41. Шенжен Китай 42. Женева Швейцария 43. Новый Орлеан США 44. Лейпциг Германия 45. Парма Италия 46. Сингапур Сингапур 47. Утрехт Голландия

ГЕРМАНИЯ

Интерес к Германии, как к европейской выставочной площадке, очень высок. По числу проводимых международных выставок Германия занимает 1-е место в мире. Треть крупнейших мировых выставок проходит именно здесь.

В качестве места проведения ведущих отраслевых выставок и конгрессов Германия занимает лидирующие позиции в мире. Выставки, проходящие здесь, имеют солидную репутацию, считаются новаторскими и представляют широкий перечень тем. Ежегодно в ФРГ проводится 150 международных выставок и конгрессов, в рамках которых ежегодно выставляют свою продукцию около 170 тыс. экспонентов и которые регулярно посещают от 9 до 10 млн. специалистов.

Международный характер выставок, проходящих в Германии, ‒ их ключевое преимущество. Более половины участников немецких выставок приезжают сюда из других стран, при этом треть иностранных участников представляет государства, находящиеся за пределами Европы. Состав специалистов, посещающих выставки на территории ФРГ, также интернационален: более двадцати процентов посетителей специально приезжают сюда из других стран. Помимо международных выставочных мероприятий в различных городах Германии ежегодно проводятся многочисленные узкоспециальные, региональные и потребительские выставки, в которых принимают участие около 50 тыс. экспонентов и 6 млн. посетителей.

Германия располагает обширными возможностями для проведения выставок: общая площадь павильонов 22 международных выставочных центров ФРГ составляет более 2,7 млн. кв. м. Именно в Германии находятся три из пяти крупнейших мировых выставочных комплексов, а также четыре из десяти компаний ‒ организаторов выставок с наибольшим оборотом в мире. Это означает, что выставочная отрасль экономики Германии входит в число ведущих национальных отраслей сферы услуг, в том числе в сопоставлении с другими странами.

С точки зрения немецких предпринимателей отраслевые выставки являются важнейшим инструментом поиска деловых контактов, проведения переговоров и заключения сделок. И, наконец, финансовые показатели говорят сами за себя: ежегодно одно только участие экспонентов и посетителей в различных отраслевых выставках приносит экономике Германии около 12 млрд. евро, совокупный же экономический эффект от их участия достигает 23,5 млрд. евро.

Наиболее выставочно-активные города Германии — Берлин, Мюнхен, Кельн, Дюссельдорф, Лейпциг, Ганновер, Нюрнберг, Франкфурт. Для выставочных операторов Германии характерно то, что они организуют выставки по всему миру и открывают свои представительства в зарубежных странах.

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Организовать участие или посещение интересующего вас мероприятия, предоставить по запросу всю необходимую информацию может для Вас:

Партнер европейских выставочных компаний в РБ, Контактное Бюро Лейпцигской Ярмарки:

Гоман Александр Михайлович

+375296157686 Velcom

E-Mail a.goman@mail.ru

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