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№46 (2053) от 23.06.2017

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№46 (2053) от 23.06.2017

23 июня 2017 года

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Консультации

Выручка в бухгалтерском и налоговом учете

23.06.2017

Рассмотрим основные правила оценки и признания выручки в бухгалтерском и налоговом учете.

В бухгалтерском учете доходами признается увеличение экономических выгод в результате увеличения активов или уменьшения обязательств, ведущее к увеличению собственного капитала организации, не связанному с вкладами собственника имущества (учредителей, участников) организации (ст. 1 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности»).

При этом хозяйственные операции, в т.ч. приводящие к получению доходов, в соответствии с принципом начисления отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, в котором они совершены, независимо от даты проведения расчетов по ним (п. 4 ст. 3 Закона № 57-З).

Доходы в зависимости от их характера, условий осуществления и...

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