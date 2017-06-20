Выходные дни в командировке

Согласно приказу работник организации (Могилев) был направлен на профессиональную переподготовку в период с 4 по 19 мая в Минск. В течение данного периода работник уезжал домой 2 раза: с 6 по 9 мая и с 13 по 15 мая (подтверждается квитанциями платы за общежитие).

Командированному работнику возмещаются расходы за проживание вне места жительства (пребывания) для покрытия дополнительных расходов – суточные (подп. 4.3 п. 4 Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов при служебных командировках в пределах Республики Беларусь, утв. постановлением Минфина от 12.04.2000 № 35, далее – Инструкция № 35). Размер суточных установлен постановлением Минфина от 16.06.2016 № 48 «Об установлении размеров возмещения расходов при служебных командировках».

Суточные за время нахождения в пути выплачиваются в тех же размерах, что за время пребывания в месте служебной командировки. День выбытия и день прибытия в командировку определяются по приложенным к авансо...