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№98 (205) от 23.12.2016

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№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

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Вопрос-ответ

Выход участника из ООО и налогообложение

20.12.2016

Участник ООО выходит из его состава, при этом отказавшись в пользу общества от своей доли. Доля его в дальнейшем распределена между оставшимися участниками ООО. 

1. Как данная операция отражается в учете самого хозяйственного общества?

2. Какие налоговые обязательства возникают у участников ООО, если участниками являются как физические, так и юридические лица?

Согласно ст. 103 Закона от 9.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) в случае выхода (исключения) участника ООО из его состава доля этого участника переходит к ООО с момента его выхода (исключения) из него, а вышедшему (исключенному) участнику выплачиваются действительная стоимость его доли в уставном фонде ООО, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная данным ООО с момента выбытия этого участника до момента расчета. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) участника в уставном фонде ООО определяется, если иное не установлено Президентом, по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент его выбытия, а...

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