Выход участника из ООО и налогообложение

Участник ООО выходит из его состава, при этом отказавшись в пользу общества от своей доли. Доля его в дальнейшем распределена между оставшимися участниками ООО.

1. Как данная операция отражается в учете самого хозяйственного общества?

2. Какие налоговые обязательства возникают у участников ООО, если участниками являются как физические, так и юридические лица?