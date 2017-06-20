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№45 (2052) от 19.06.2017

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№45 (2052) от 19.06.2017

20 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Выход через новацию

20.06.2017

Между сторонами заключен договор комиссии, предметом которого является реализация комиссионером товаров, принадлежащих комитенту. 

Посредством каких сделок, заключенных с комитентом, комиссионер вправе приобрести товары в случае его нереализации третьим лицам?

Посредством заключения соглашения о новации либо смешанного договора, содержащего в себе элементы договора комиссии и договора поставки.

В соответствии с п. 1 ст. 880 ГК по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отнош...

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