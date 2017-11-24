Выбираем международный коммерческий арбитраж

В настоящее время международный коммерческий арбитраж широко используется в качестве альтернативы государственному судопроизводству для разрешения международных коммерческих споров. Лидирующие арбитражные институты постоянно совершенствуют свои правила и внедряют новые техники, чтобы соответствовать потребностям современного бизнес-сообщества.

Такой арбитраж – это способ разрешения споров, осложненных иностранным элементом. В отличие от государственных судов арбитраж – продукт соглашения сторон, применить который можно только к оговоренному сторонами кругу споров.

Преимущества – по ситуации

Преимущества арбитража можно рассматривать в контексте каждой конкретной ситуации, но имеются 2 универсальных «плюса».

Первый – это нейтралитет форума. Стороны договора могут самостоятельно и заранее выбрать место рассмотрения спора: конкретный город и государство, где юридически будет проходить разбирательство. Это позволяет избегать юрисдикции «домашнего» суда одной из сторон договора. Как правило, чаще всего выбирают «дружелюбные» по отношению к арбитражу страны, где хорошо налажено взаимодействие между государственными и арбитражными судами. Согласно исследованию, проведенному Лондонским университетом королевы Марии (QMUL) совместно с международной юридической фирмой White & Case в 2015 г., наиболее предпочтительными местами проведения арбитражного разбирательства являются Лондон, Париж, Гонконг, Сингапур, Женева, Нью-Йорк и Стокгольм.

Вторая причина выбора арбитража – превосходство его правовых рамок над государственными судами в разрешении международных споров. В частности, это касается пула международных соглашений, где особое место занимает Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. (Нью-Йоркская конвенция). Она обеспечивает общие для всех ее стран-участниц стандарты признания и приведения в исполнение международных арбитражных решений, закрепляет исчерпывающий перечень оснований отказа в признании и приведении в исполнение. Такая универсальность значительно выигрывает по сравнению с процедурой признания и приведения в исполнение решений иностранных государственных судов, которая зачастую регулируется на уровне двусторонних международных договоров. Участниками Нью-Йоркской конвенции в настоящее время является 157 стран, что дает определенную уверенность в исполнении арбитражного решения на территории любой из них: от Камбоджи до Франции.

Важным преимуществам арбитража также является конфиденциальность разбирательства; возможность назначить арбитра с необходимым опытом и квалификацией; отсутствие механизма апелляции арбитражного решения по существу спора и др.

Белорусы и арбитраж

За последнее десятилетие ситуация с развитием альтернативных способов разрешения споров в Беларуси значительно улучшилась. Такое явление, как арбитраж, уже не является новым для белорусских субъектов бизнеса, вместе с тем все еще остается таинственным и относительно непонятным способом разрешения споров, вокруг которого сложились определенные стереотипы. Попытаемся разобраться с наиболее популярными из них.

«Попали» на арбитраж – едем в Париж?

Из-за отсутствия опыта разрешения споров в международных арбитражных судах некоторые белорусские компании опасаются внезапно столкнуться с арбитражем. Однако, как уже указывалось выше, арбитраж – это результат соглашения обеих сторон, поэтому «попасть» на арбитраж можно, лишь изначально согласившись на него.

Чтобы минимизировать риск неожиданной необходимости обращения в арбитраж, следует на стадии заключения договора обращать внимание на закладываемый порядок разрешения споров, т.к. чаще всего арбитражное соглашение заключается путем включения арбитражной оговорки в общий текст договора. Одна лишь ссылка на регламент какого-либо арбитражного института позволяет определить основные аспекты будущего процесса разрешения спора. Это, в свою очередь, дает возможность согласовать условия, «выгодные» для себя и ситуации. Например, выбирая Международный арбитражный суд МТП, штаб-­квартира которого находится в Париже, не обязательно ехать туда в случае возникновения спора. Можно изначально выбрать наиболее удобное для всех сторон место рассмотрения спора. Аналогично, выбирая регламент Международного арбитражного суда при БелТПП, местом арбитража можно выбрать альтернативный Минску город, если этого требует ситуация. В качестве критериев для выбора места разрешения спора можно руководствоваться следующим:

– процессуальное законодательство места рассмотрения спора может применяться к арбитражному разбирательству и пост-арбитражным процедурам;

– степень взаимодействия между государственными судами и арбитражными судами;

– логистика и т.д.

Совет для оговорки

Арбитражная оговорка – это своего рода договор в договоре, условия которого рекомендуется изучить уже на стадии заключения и при необходимости дополнить или изменить. Если арбитражный метод разрешения спора является новым, в арбитражной оговорке указан незнакомый арбитражный регламент или суд, то лучше обратиться за консультацией к опытным специалистам за разъяснениями, чтобы понимать и принимать во внимание последствия, которые влечет за собой заключение такого арбитражного соглашения и выбор того или иного арбитражного института.

Арбитраж – это слишком дорого?

Некоторые компании изначально отказываются от арбитража, полагая, что расходы на него слишком высоки. Действительно, иногда исходя из суммы и характера спора, конкретной юрисдикции целесообразнее обратиться в государственный суд. Но в других случаях расходы на арбитражное разбирательство можно регулировать, приблизительно оценить и спланировать.

Общая сумма расходов на арбитражное разбирательство в первую очередь зависит от суммы административного сбора арбитражного института и гонорара арбитров. Эти суммы и порядок их исчисления устанавливаются арбитражными институтами* и зависят главным образом от общей суммы спора. Таким образом, при одной и той же сумме спора размер арбитражного сбора и гонорары арбитров могут отличаться, причем иногда значительно, в зависимости от выбранного арбитражного института. Для сравнения приведем пример приблизительного размера арбитражного сбора и гонорара состава арбитража, состоящего из трех арбитров, при сумме спора, равной 5 000 000 евро.

Таблица

Приблизительный размер арбитражного сбора и гонорара состава суда в разных арбитражных институтах при сумме спора, равной 5 000 000 евро

Сумма спора, евро Международный арбитражный суд МТП Венский международный арбитражный центр Арбитражный институт ТПС МКАС при ТПП Украины МАС при БелТПП 5 000 000 Обычная процедура –

≈ 276 591 евро;Ускоренная процедура –

≈ 229 362 евро От 159 500 до 200 375 евро Обычная процедура –

≈ 230 690 евро;Ускоренная процедура –

≈ 85502 евро ≈ 35 371 евро ≈ 34 825 евро

Как видим, арбитражные расходы зависят от выбора арбитражного института. В связи с большими материальными и временными расходами на проведение разбирательства многие арбитражные институты международного уровня начали внедрять техники, направленные на скорейшее получение арбитражного решения при минимальных затратах, в т.ч. ускоренную процедуру рассмотрения спора.

Другой способ контроля арбитражных расходов – составление более подробной арбитражной оговорки, предусматривающей различные условия процедуры разрешения спора, в зависимости от его суммы. Данный подход целесообразен в договорах с крупной общей ценой договора, т.к. спор в будущем может возникнуть, например, на часть цены договора. Поэтому необходимости в общем порядке разрешения спора или в коллегиальном составе суда может не быть. Но данные факторы служат источниками повышения арбитражных расходов.

Пример такой подробной арбитражной оговорки.

«Все споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию путем арбитража в соответствии с правилами Арбитражного института Торговой палаты г. Сток­гольма с соблюдением следующих условий:

1. Если общая сумма спора не превышает 1 000 000 (один миллион) евро, должны применяться Правила ускоренного арбитража Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма.

2. Если общая сумма спора превышает 1 000 000 (один миллион) евро, споры подлежат разрешению в соответствии с Арбитражным Регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма.

2.1. При сумме спора от 1 000 000 (один миллион) евро до 5 000 000 (пять миллионов) евро споры подлежат разрешению единоличным арбитром.

2.2. Если сумма спора превышает 5 000 000 (пять миллионов) евро, состав арбитража должен состоять из трех арбитров…»

Подобные положения могут изменяться в соответствии с обстоятельствами конкретного договора и пожеланиями сторон.

Например, к спорам, администрируемым по Арбитражному регламенту Международной торговой палаты в редакции 2017 года, предусмотрено применение ускоренной процедуры разрешения споров ко всем спорам, сумма которых не превышает 2 млн. USD.

Перечисленные способы не являются исчерпывающими и приведены в качестве примера того, как можно контролировать расходы на арбитражное разбирательство.

Арбитраж – это слишком непредсказуемо?

Некоторые компании скептически настроены по отношению к арбитражу, т.к. не знакомы с данным способом разрешения спора и не знают, чего ожидать как от самой процедуры, так и от решения.

Основы арбитражного процесса закладываются уже на стадии заключения арбитражного соглашения. Поэтому заключая договор, не следует пренебрегать арбитражной оговоркой, особенно если в ней упоминается наименование незнакомого арбитражного института. В таком случае рекомендуется заранее изучить информацию о таком институте, которая находится в публичном доступе, или обратиться за консультацией. Если есть желание предусмотреть в договоре арбитражный порядок рассмотрения споров, но возможности обратиться к юристам за консультацией и составлением арбитражного соглашения нет, то самым простым решением в такой ситуации будет использовать стандартную арбитражную оговорку выбранного арбитражного института, которую, как правило, можно найти в регламенте суда. Это позволит минимизировать риск заключения недействительного или неисполнимого арбитражного соглашения.

После заключения действительного арбитражного соглашения, возникает вопрос: что делать, когда появляется спор?

Если спор в арбитраже

Арбитраж как способ разрешения споров обладает своей спецификой. Для процесса разрешения спора будет иметь значение юрисдикция, в которой проходит разбирательство, правила арбитражной институции, опыт арбитра и многое другое, поэтому самым простым решением в данном случае, конечно, будет нанять юридических консультантов с соответствующим опытом работы. Понимание арбитражного процесса и экспертиза в вопросах права может поставить сторону в более выгодное положение в ходе разрешения спора. Особенно экспертность важна в крупных трансграничных спорах, где могут возникать сложные процессуальные и юридическое вопросы.

Выбор юридического консультанта – серьезное решение, которое имеет свои последствия, в т.ч. и финансовые. Последние иногда становятся решающим критерием в принятии решения относительно того или иного консультанта или отказа от консультанта вообще. Если по какой-то причине решено отказаться от услуг консультанта, то следует руководствоваться следующим.

В арбитраже очень важны применяемые процессуальные правила. Что должно содержать заявление об арбитраже? В какой срок подать отзыв на заявление об арбитраже? Как привлечь дополнительную сторону к процессу? Ответы на такие вопросы следует искать в регламенте арбитражного суда, который выбрали стороны. Кроме того, отдельные процессуальные аспекты дополнительно согласовываются арбитрами со сторонами и фиксируются в процессуальных распоряжениях состава арбитража по ходу разрешения спора.

Еще одно важное решение, которое должна принять сторона, – выбор арбитра. Рассматривая кандидатов, необходимо руководствоваться их квалификацией и опытом в необходимой отрасли бизнеса и права. Если нет доступа к специализированным базам данных, можно изучить общедоступную информацию в Интернете или проконсультироваться с юрис­тами. Выбирая арбитра, не следует рассчитывать на то, что он будет способствовать принятию решения в вашу пользу. Но необходимо удостовериться, что данный кандидат поможет вам быть правильно услышанным составом суда.

Кроме того, для любого представителя важно не только быть максимально вовлеченным в процесс, но самому слышать арбитров, принять во внимание их интерес и вопросы.

Что делать с решением арбитража?

В настоящее время национальное законодательство о международном арбитраже в общей сложности в 107 правовых системах в 76 государствах базируется на Типовом законе ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже в его изначальной редакции 1986 года (далее – Типовой закон). У нас также действует Закон от 9.07.1999 № 279-З «О международном арбитражном (третейском) суде» с изменениями, принятыми в 2006 г.

В силу ст.ст. 32 и 35 Типового закона арбитражное разбирательство прекращается вынесением окончательного и обязательного для сторон арбитражного решения. В отличие от решений государственного суда решение арбитража нельзя обжаловать по существу спора. Если должник не исполняет арбитражное решение добровольно, оно подлежит принудительному исполнению по месту нахождения должника или его имущества. Данный тезис также поддерживается ст. 3 Нью-Йоркской конвенции, согласно которой каждое Договаривающееся Государство признает арбитражные решения как обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с процессуальными нормами той территории, где испрашивается признание и приведение в исполнение этих решений. «Противостоять» решению арбитража можно, попытавшись отменить его по ограниченному перечню оснований по месту вынесения решения, либо должник может попытаться воспрепятствовать приведению в исполнение решения по месту нахождения должника либо его имущества в ходе процедуры признания и приведения в исполнение арбитражного решения.

Таким образом, арбитраж является альтернативным способом разрешения споров, основанным на соглашении сторон. Он предоставляет сторонам большую самостоятельность в определении процедуры разрешения споров, что бывает особенно важным для разрешения крупных международных споров. Стороны могут приспосабливать процессуальные правила в соответствии с их конкретными пожеланиями и потребностями без учета влияния национальных концепций права, которые зачастую различаются между собой от государства к государству. Кроме того, выбирая арбитраж, можно избежать риска, связанного с ущемлением интересов одной из сторон, связанного с участием в судебном процессе иностранного государства.

* Исключение составляют разбирательства в форме ad hoc арбитража, где гонорар арбитра согласовывается дополнительно, а административный сбор в обычном его понимании отсутствует.

Автор публикации: Анна ШАЛБАНОВА, юрист юридической фирмы «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий»

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 27.11.2017