ВУЗ в научном поиске

В Беларуси высшие учебные заведения ищут пути выхода на рынок научно-технической продукции. Об особенностях такого поиска шла речь на состоявшемся в Минске круглом столе «Университетская наука: от фундаментальных исследований к новым инновационным производствам».

Сегодня схема, когда ученые предлагают производственным предприятиям воплотить их научные продукты в технологии, не работает, так как бизнес, как правило, отказывается вкладывать собственные деньги в продукцию, потребительский спрос на которую неизвестен. Более перспективна схема сотрудничества, когда его инициатором выступает фабрика или завод, к которым покупатель приходит сам, не найдя на рынке требуемого товара. В данном случае ученому остается только качественно выполнить заказ, договорившись о достойной оплате. К сожалению, в реальности таких предложений также не густо.

Поэтому в системе высшей школы становится востребованной схема коммерциализации научного продукта, представляющая более сложную модель взаимодействия вузов и бизнеса. Одна из них реализована в БГУ, в составе которого функционируют научно-исследовательские институты и центры, производственные предприятия.

Например, НИИ физико-химических проблем не только размещен под одной крышей с химическим факультетом, но и связан с научно-исследовательской деятельностью его преподавателей и студентов, внедрением их разработок в производство. В частности, здесь дают «путевку в жизнь» лекарственным препаратам и технологиям покрытий, сообщил заместитель директора НИИ ФХП БГУ Евгений ЧЕРНЯВСКИЙ. На производственном предприятии при БГУ освоен выпуск фармацевтических субстанций. НИИ прикладных физических проблем этого же вуза ориентирован на изготовление небольших партий и единичных заказов жидкокристаллических соединений, аппаратуры фотометрических измерений, лазеров, средств защиты информации, алмазного инструмента, авиационных и космических приборов.

Университеты не должны переоценивать свои возможности в вопросе коммерциализации и создавать массовые производства, уверен заместитель проректора по научной работе БГУ Виталий КУТАВИЧЮС. Например, здесь пытались поставить на поток производство ультразвуковых счетчиков газа. Не получилось — такой проект требовал серьезных инвестиционных вложений. Тем не менее, продукт появился на рынке благодаря заключению лицензионного договора с компанией «РУСБЕЛГАЗ», специализирующейся на производстве приборов и систем учета газа. Активно применяет данную форму вывода на рынок прикладных разработок биологический факультет БГУ, ученые которого создают новые активаторы роста растений и другие препараты для сельского хозяйства.

БГТУ занимается научными исследованиями и прикладными разработками в таких сферах как лесное хозяйство, лесопереработка, фармацевтика, биотехнологии, нефтехимия, полиграфия. К примеру, сотрудники кафедры технологии нефтехимического синтеза и переработки полимерных материалов являются ведущими в стране специалистами в области лакокрасочных и шинных технологий, рассказал заведующий кафедрой, научный руководитель инжинирингового и испытательного центра технологий эластомерных материалов Андрей КАСПЕРОВИЧ.

Университет установил тесные партнерские связи с ОАО «Белшина», в рамках которых столичные ученые работают над проблемами повышения качества и конкурентоспособности продукции бобруйского предприятия. В свою очередь, промышленный гигант делится выручкой с вузом, который благодаря этому улучшает свою материально-техническую базу, в том числе оснащает современной аппаратурой научно-исследовательские лаборатории.

В ближайших планах БГТУ — вывод научно-технической продукции на международный рынок. На его базе намечается создание технологического центра по композитам с опытно-промышленным производством. В реализации проекта, находящегося на рассмотрении в правительстве, предполагается участие компании Dieffenbacher (Германия) — известном в мире производителе систем прессования. Центр будет координировать деятельность белорусских предприятий и научных организаций по разработке, внедрению в производство и организации выпуска продукции из полимерных композиционных материалов на основе немецких технологий.

Лидером среди вузов республики по коммерциализации научных исследований и выводу на рынок инновационной продукции является БГУИР. Это отражается в экономических показателях: внебюджетное финансирование его деятельности выросло до 77%, исследованиями занимается 50 научных лабораторий, выполняющих работы по контрактам на общую сумму 24 млн. USD. Из них договоры на 8 млн. USD заключила лаборатория «Электромагнитная совместимость локальных группировок радиоэлектронных средств».

Ее сотрудники создают продукцию для иностранных заказчиков, в том числе имеют богатый опыт партнерства с компаниями США, Германии, Китая.

Участники круглого стола акцентировали внимание на том, что для успешного экспорта белорусам необходимо предлагать международному рынку продукты hi-tech, созданные на основе технологий мирового уровня.

Увы, пока это лишь благое пожелание, о чем свидетельствуют итоги «Глобального инновационного индекса-2016» — ежегодного исследования, проводимого Корнельским университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. В данном международном рейтинге, учитывающем результаты в области знаний и технологий, в том числе такие показатели как патенты по стране происхождения и в рамках международной патентной системы PCT, наличие высоко- и среднетехнологичных производств, отношение высокотехнологичного экспорта к реэкспорту, Беларусь разместилась на 79-м месте (между Ираном и Кенией), опустившись, по сравнению с рейтингом предыдущего года, на 26 позиций (в 2015 г. – 53-е место).

Автор публикации: Михаил СТЕЛЬМАК