Все варианты помощи: как государство спасает металлургию, деревообработку и цемент

Уходящая неделя принесла некоторым белорусским предприятиям очередную порцию господдержки. По-видимому, начатые в прошлые годы по инициативе властей проекты будут тянуть деньги из бюджета еще очень долго.

В соответствии с Указом Президента от 3.04.2017 № 100 остаток средств республиканского централизованного ин­новационного фонда, образовавшийся на 1 января т.г. (почти 30 млн. BYN), направляется в текущем году в качестве денежного вклада РБ на увеличение уставного фонда ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания». Эти средства предназначены для «обеспечения финансово-экономической устойчивости» пред­приятия. Точ­нее, они должны быть ис­пользованы на возмещение расходов, связанных с финансированием инвест­проекта «Организация производства сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана».

Проект должен увеличить объемы производства, продаж и экспорта металлопродукции. Напомним, в прошлые годы аналогичные надежды уже привели БМЗ к масштабным убыткам. Чтобы пополнить оборотные средства, предприятию при­шлось выпускать облигации на 240,5 млн. USD, которые в соответствии с Указом Президента от 22.02.2016 № 75 были выкуплены 6 банками – кредиторами БМЗ. С тех пор конъюнктура на мировых металлургических рын­ках не­сколько улучшилась, но господдержка заводу по-преж­нему требуется.

Очередные вливания и стимулы содержатся в Указе Президента от 3.04.2017 № 102 «О вопросах деятельности организаций деревообрабатывающей промышленности». Ключевые показатели эф­фективности работы и социально-­экономического развития этим организациям будет ежегодно устанавливать Банк раз­вития, которому их акции переданы в его управление. Особым стимулом для руководителей деревообрабатывающих пред­приятий должна стать возможность установления им фиксированных окладов в кратных раз­мерах среднемесячной зар­платы, сложившейся по соответствующему виду экономической деятельности нарастающим итогом с начала года, не превышающих ее раз­мер более чем в 6 раз. По-видимому, это должно мотивировать директоров луч­ше, чем 8-крат­ный коэффициент соотношения средних зарплат руководителей и организации в целом, предусмотренный постановлением Совмина от 8.07.2013 № 597. Кроме того, в таких предприятиях государственное управление охраной труда передается ис­полкомам, на подведомственной территории которых они расположены.

Несмотря на ранее звучавшие заверения об успехах в отрасли, предприятия, в модернизацию которых вложены огромные средства, по-прежнему нуждаются в преференциях. Так, со­гласно Указу № 102, на ОАО «Речицадрев» не будет распространяться взыскание ранее возмещенных из бюджета процентов по кредитам в связи с невыполнением по итогам 2016 г. установленных показателей, как предусмотрено подп. 1.5 п. 1 Указа Президента от 8.07.2013 № 301 «О мерах по стимулированию реализации инвестиционных проектов с высокой добавленной стоимостью». Напротив, ОАО сохранит право на такую помощь до 2024 г.

В целом же условием реализации мер по финансовому оздоровлению организаций деревообработки в соответствии с Указом № 102 будет выполнение показателей по рентабельности продаж и снижению уровня за­трат, доведенных Банком развития.

Кроме того, ОАО «Борисовдрев» и «Могилевдрев» по 31.08.2019 г. предоставляется отсрочка погашения имеющейся на 1 мая т.г. задолженности, сроки уплаты которой наступили, по ранее предоставленным бюджетным ссудам и рассрочка с 1.09.2019 г. по 31.08.2022 г. погашения этой задолженности без взимания процентов и пени. Единственное условие – полная оплата текущих платежей по бюджетным ссудам, а также платежей в погашение отсроченной (рассроченной) задолженности.

Также 7 предприятиям деревообработки предоставляется до конца 2025 г. беспроцентная рассрочка погашения образовавшейся на 1 мая т.г. задолженности по возмещению вы­плат из республиканского бюд­жета правительственных гарантий по кредитам банков и начисленных процентов.

Персонально ОАО «Борисовдрев» предоставляется отсрочка по 31.12.2017 г. и рассрочка с 1.01.2018 г. по 31.12.2019 г. погашения задолженности по НДС и отсрочка по 31.12.2019 г. по уплате пеней, начисленных за несвоевременную уплату налогов и штрафов за административные правонарушения, наложенных налоговыми органами. Также ОАО продлеваются до 31.08.2022 г. сроки погашения ранее полученной бюджетной ссуды.

В придачу Минэнерго предписано обеспечить предоставление ОАО «Борисовдрев», «Витебскдрев», «Гомельдрев», «Могилевдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев» и «ФанДОК» на 3 года рассрочки погашения образовавшейся на начало текущего года задолженности за энергоресурсы, причем долг фиксируется по курсу Нацбанка на 1.01.2016 г. и в дальнейшем не пересчитывается на дату платежа, штраф и пени не взимаются.

Свою лепту в поддержку отрасли внесут и местные Советы депутатов. Им Указом № 102 рекомендовано предоставить ОАО «Борисовдрев» отсрочку и рассрочку погашения задолженности по местным налогам, об­разовавшейся на 1 мая, а также снизить всем организациям деревообрабатывающей промышленности в течение 5 лет начиная с 2017 г. ставки налога на недвижимость и земельного налога на 50%. Заодно Указом № 102 мест­ным властям рекомендуется принять у этих пред­приятий в коммунальную соб­ственность объекты жилищного фонда и другие объекты социальной сферы – «по фактическому состоянию без дополнительных условий».

Варианты оказания господдержки бывают еще разнообразнее. Например, постановлением Совмина от 3.04.2017 № 247 в перечень товаров, закупки которых производятся за счет собственных средств без применения конкурсов, элект­ронных аукционов и других видов конкурентных процедур закупок, а также процедуры закупки из одного источника, включены закупки цемента, производимого ОАО «Белорусский цементный завод», «Красносельск­стройматериалы», «Кричевцементношифер», и нерудных стройматериалов, производимых РУПП «Гранит», а также КДПУП «Кубгранит», филиалом «Щебзавод «Глушкевичи» КПРСУП «Гомельоблдорстрой».

В пресс-релизе правительства говорится, что постановление принято в целях совершенствования регулирования отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет соб­ственных средств и вносит дополнения в постановление Сов­мина от 15.03.2012 № 229. Можно добавить, что таким об­разом белорусские производители стройматериалов получат дополнительные преимущества на рынке по сравнению со своими конкурентами, прежде всего – импортерами и зарубежными поставщиками.

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«Оказание субъектам хозяйствования государственной финансовой поддержки будет осуществляться в рамках государственных программ за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов на конкурсной основе с использованием принципов равного доступа вне зависимости от форм собственности».

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утв. Указом Президента от 15.12.2016 № 466

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ