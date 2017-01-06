Все, что можно взять и поделить

Профицит белорусского бюджета сектора государственного управления за январь–ноябрь прошлого года составил 2,3 млрд. BYN, а республиканского бюджета – 1,4 млрд. BYN. Это эквивалентно 2,6% к ВВП и 1,6% к ВВП соответственно.

Доходы бюджета сектора государственного управления за 11 месяцев 2016 г. составили 35,3 млрд. BYN, расходы – 33 млрд. (85 и 80,2% уточненного годового плана), а республиканского бюджета – 16,2 млрд. и 14,8 млрд. BYN соответственно (85,6 и 79% уточненного годового плана). Таким образом, доходы и расходы бюджета сектора госуправления оказались в текущих ценах на 6,3 и 5,4% больше, чем год назад, республиканского – на 5,9 и 13%. Поскольку ВВП за 11 месяцев т.г. составил 85,9 млрд. BYN, можно подсчитать, что отношение доходов консолидированного бю­джета к ВВП составило 41,1%, расходов – 38,4% (за 11 месяцев 2015 г. – 42 и 39,3%).

В частности, за январь–ноябрь 2016 г. в казну поступило НДС на сумму 7,7 млрд. BYN (на 13,6% больше, чем за январь–ноябрь 2015 г.), налога на прибыль – 1,9 млрд. (на 4,4% больше), акцизов – около 2 млрд. BYN (+13%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,1 млрд. BYN, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. В Фонд социальной защиты населения поступило 10,7 млрд. BYN (на 13,6% больше, чем год назад), Фонд универсального об­служивания – 33,5 млн. BYN, Фонд гражданской авиации – 21,1 млн. BYN, Фонд Департамента исполнения наказаний – 1,06 млн. BYN.

По состоянию на 1.12.2016 г. задолженность по налогам и сборам составила 131,6 млн. BYN – на 19,6% больше, чем год назад.

В свою очередь, на общегосударственную деятельность на­правлено 6 млрд. BYN (на 13,6% больше, чем за январь–ноябрь 2015 г.), на финансирование национальной экономики – 3,7 млрд. (+11,1%), социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ, Фонд социальной защиты населения) – 20,95 млрд. BYN (+8,7%). Расходы Фонда универсального обслуживания профинансированы на сумму 27 млн. BYN (58,4%), Фонда гражданской авиации – 19,6 млн. (91,6%), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,67 млн. BYN (67%).

Таким образом, рост доходов и расходов в текущих ценах как в целом, так и по отдельным статьям в основном остается ниже уровня инфляции, а потому в сопоставимых ценах и в долларовом эквиваленте они существенно меньше, чем в прошлом году. При этом высокий уровень госрасходов, в т.ч. на социальные цели и погашение госдолга, не позволяет надеяться на существенное сокращение налоговой нагрузки.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА