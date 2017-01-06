В новом году предприятия теряют возможность применять некоторые способы ведения бухгалтерского учета, которые были временно разрешены в 2015–2016 гг. Тем, кто пользовался этими способами, придется пересматривать свою учетную политику и принимать во внимание последствия таких изменений, влияющие на финансовые результаты.

Амортизация

Согласно п. 35 Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, утв. постановлением Минэкономики, Минфина и Минстройархитектуры от 27.02.2009 № 37/18/6 (далее – Инструкция № 37/18/6), амортизация может не начисляться в случаях, предусмотренных законодательными актами и постановлениями правительства. Подобные случаи периодически встречаются в отечественной учетной практике. Так, некоторые белорусские предприятия не начисляли амортизацию уже 2 года. В 2015 г. такая возможность была предоставлена им постановлением Совмина от 16.02.2015 № 102. Затем постановлением Совмина от 09.02.2016 № 110 «О вопросах начисления амортизации основных средст...