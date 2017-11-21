Возмещение расходов на командировки

Учредитель нашей организации, расположенный в РФ, настаивает на снижении размера возмещения командировочных расходов за границу для работников белорусской организации. В таком случае возмещение будет ниже определенного в нормативных актах.

Установление компенсаций при командировках ниже гарантированных государством противоречит законодательству. В данной ситуации следует обратить внимание учредителя на действие в Беларуси определенных норм и правил.

Правовое основание для возмещения командировочных расходов определено в первую очередь ст. 95 ТК «Гарантии и компенсации при служебных командировках». За работниками, направленными в служебную командировку, сохраняются место работы (должность) и заработная плата в течение всего срока служебной командировки, но не ниже среднего заработка за все рабочие дни недели по графику постоянного места работы.

При служебных командировках наниматель обязан выдать аванс и возместить ра...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»