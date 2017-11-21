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№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Возмещение расходов на командировки

21.11.2017

Учредитель нашей организации, расположенный в РФ, настаивает на снижении размера возмещения командировочных расходов за границу для работников белорусской организации. В таком случае возмещение будет ниже определенного в нормативных актах.

Правомерно ли это?

Установление компенсаций при командировках ниже гарантированных государством противоречит законодательству. В данной ситуации следует обратить внимание учредителя на действие в Беларуси определенных норм и правил.

Правовое основание для возмещения командировочных расходов определено в первую очередь ст. 95 ТК «Гарантии и компенсации при служебных командировках». За работниками, направленными в служебную командировку, сохраняются место работы (должность) и заработная плата в течение всего срока служебной командировки, но не ниже среднего заработка за все рабочие дни недели по графику постоянного места работы.

При служебных командировках наниматель обязан выдать аванс и возместить ра...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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