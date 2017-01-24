Возмещение для консультанта: в расходах и доходах

Организация-заказчик (местонахождение – г. Гродно) заключила договор оказания консультационных услуг с индивидуальным предпринимателем – исполнителем (местонахождение – г. Минск). По условиям договора организация, помимо выплаты вознаграждения, возмещает исполнителю транспортные расходы, связанные с поездками к заказчику: топливо для автомобиля либо билеты на проезд. Консультационные услуги связаны с производственной деятельностью организации.

Вправе ли организация возмещать исполнителю расходы, связанные с поездками для оказания консультационных услуг, и включать их в затраты, учитываемые при налогообложении прибыли?

Включается ли полученное от заказчика возмещение транспортных расходов в доход исполнителя – ИП, если он является плательщиком подоходного налога, и в валовую выручку, если ИП – плательщик налога при упрощенной системе налогообложения (далее – УСН)?