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№6 (2013) от 24.01.2017

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№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Возмещение для консультанта: в расходах и доходах

24.01.2017

Организация-заказчик (местонахождение – г. Гродно) заключила договор оказания консультационных услуг с индивидуальным предпринимателем – исполнителем (местонахождение – г. Минск). По условиям договора организация, помимо выплаты вознаграждения, возмещает исполнителю транспортные расходы, связанные с поездками к заказчику: топливо для автомобиля либо билеты на проезд. Консультационные услуги связаны с производственной деятельностью организации.

Вправе ли организация возмещать исполнителю расходы, связанные с поездками для оказания консультационных услуг, и включать их в затраты, учитываемые при налогообложении прибыли?

Включается ли полученное от заказчика возмещение транспортных расходов в доход исполнителя – ИП, если он является плательщиком подоходного налога, и в валовую выручку, если ИП – плательщик налога при упрощенной системе налогообложения (далее – УСН)?

По договору возмездного оказания услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 733 ГК). Вопросы заключения таких договоров регламентируются в главе 39 ГК. При этом правила данной главы применяются к ряду договоров, в т.ч. оказания консультационных услуг.

Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично (ст. 734 ГК). При этом заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, указанные в законодательстве или договоре возмездного оказания услу...

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