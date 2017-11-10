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№84 (2091) от 10.11.2017

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№84 (2091) от 10.11.2017

10 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Вопросы оформления накладных

10.11.2017

С 1 октября вступило в силу постановление Минфина от 23.08.2017 № 26 (далее – постановление № 26), которым внесены изменения и дополнения в Инструкцию о порядке заполнения товарно-­транспортной накладной и товарной накладной, утв. постановлением Минфина от 30.06.2016 № 58 (далее – Инструкция № 58). Этим документом урегулирован ряд проблем, связанных с применением и заполнением накладных. Но одновременно у бухгалтеров появились новые вопросы. Рассмотрим некоторые из них.

Каждая хозяйственная операция должна быть оформлена первичным учетным документом (п. 1 ст. 10 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», далее – Закон № 57-З). При этом первичный учетный документ – это документ, на основании которого хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтерского учета (абз. 13 ст. 1 Закона № 57-З).  В частности, для списания товарно-материальных ценностей у грузоотправителя и (или) принятия к учету у грузополучателя организации должны заполнять накладные ТТН-1 или ТН-2 (п. 1 Инструкции № 58). Постановлением № 26 уточнены особенности документального оформления хозяйственных операций в ряде случаев, связанных с внутренним перемещением, при и...

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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