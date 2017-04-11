Водительские права для перевозок в России

С 1 июня все иностранные водители, у которых нет водительских удостоверений российского образца, не смогут заниматься перевозками в России. Однако белорусским транспортным организациям и их сотрудникам это ничем не грозит. А вот у наших граждан, работающих в российских компаниях, могут возникнуть трудности.

Дело в том, что с 1 июня т.г. вступит в силу Федеральный закон от 7.05.2013 № 92-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». В соот­ветствии с ним с этой даты в РФ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за­прещается допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских национальных водительских удостоверений, при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением тран­спортными средствами. За нарушение данного требования в КоАП РФ предусмотрен штраф на должностных лиц, от­ветст­венных за техническое со­стояние и эксплуатацию транс­порт­ных средств, в размере 50 000 RUB.

Но данные требования касаются только водителей, осуществляющих трудовую и пред­принимательскую деятельность на территории РФ. Для остальных таких требований нет. Например, у белорусских водителей-международников, въезжающих в Россию, будут признаваться водительские удостоверения международного образца на право управления автотранспортным средством соответствующей категории нового образца, выданное после 1 февраля 2011 г.

Дело в том, что для управления автомобилем в странах – участницах Венской конвенции о дорожном движении 1968 г. достаточно национального водительского удостоверения, соответствующего определенным требованиям. Беларусь и Россия в свое время присоединились к данной Конвенции, а белорусские национальные права соответствуют ее требованиям.

Отметим, что в связи с многочисленными обращениями перевозчиков о проблемах при обмене иностранных водительских удостоверений на российские национальные и международные водительские удостоверения, в частности, с отсутствием необходимой материально-­тех­нической базы для сдачи экзамена и оборудованных площадок (автодромов), российским властям придется принимать соответствующие меры.

Ассоциация «АСМАП» России направила на имя первого заместителя начальника ГУ ОБДД МВД РФ В.В. Швецова обращение от 24.03.2017 № АСМАП-5/2-425 с просьбой оказать содействие в разрешении имеющихся проблем и организации обмена водительских удостоверений водителями – гражданами иностранных государств, трудоустроенными в российских транспортных компаниях, осуществляющих международные перевозки. Одновременно в обращении было предложено рассмотреть возможность ус­тановления упрощенного порядка обмена водительских удо­стоверений для граждан Беларуси.

Справка «ЭГ»

Участниками Венской конвенции 1968 года являются Австрия, Багамы, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гайана, Гана, Германия, Герцеговина, Греция, Грузия, Дания, Заир, Зимбабве, Израиль, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Корея, Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Сейшелы, Сенегал, Словакия, Словения, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, ЦАР, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР и Югославия.

В этих странах можно ездить с национальными правами нового образца, выданными после 2011 г.

Автор публикации: Александр ШАТСКОВ, ведущий специалист управления таможенного транзита и законодательства Ассоциации «БАМАП»