Внутренний ресурс для резервов

За август 2016 г. золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 82,3 млн. U SD и, по предварительным данным, на 1 сентября составили 4711,9 млн. USD в эквиваленте. Как сообщает Нацбанк, этот рост обеспечен исключительно за счет внутренних источников.

Поддержанию золотовалютных резервов способствовали поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком валютных облигаций, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Этот приток оказался несколько больше, чем суммы, направленные на погашение Нацбанком и правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В национальном определении объем золотовалютных резервов уменьшился за август на 0,9 млн. до 5185,1 млн. USD.

Таким образом, ЗВР республики увеличились с начала года на 12,8% и на 3% превышают уровень годичной давности. К сожалению, значительная часть этого роста обеспечена за счет кредита ЕФСР и наращивания внутреннего долга путем выпуска валютных облигаций. Соответственно, расходы на погашение внешнего и внутреннего долга постоянно сдерживают дальнейший рост резервов. Так, Минфином за период с 1 января по 31 августа 2016 г. реализовано государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, на сумму 902,3 млн. USD в эквиваленте, в т.ч. в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на 244,8 млн. USD. Из них физическим лицам продано валютных госбумаг на сумму 55,6 млн. USD. Кроме того, за 8 месяцев было продано гособлигаций, номинированных в белорусских рублях, на сумму 110 млн. BYN, в т.ч. через БВФБ – на 50 млн. (в ценах после деноминации).

Впрочем, если резервные активы в иностранной валюте в августе увеличились на 31,9 млн. USD до 1895,7 млн., то еще 64,4 млн. роста обеспечено за счет увеличения стоимости монетарного золота: до 1812 млн. USD – рекордного значения за последние 26 месяцев. Между тем средние мировые цены на золото, по данным Минфина РБ, выросли с 43 USD за 1 грамм в июле до 43,12 USD в июле т.г., на платину – с 34,84 до 36,24 USD/г. на серебро – снизились с 0,6407 до 0,6314 USD/г.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН