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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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В сентябре торговые организации Минска предлагают скидки от 5 до 50%

30.08.2017
В сентябре торговые организации Минска предлагают скидки от 5 до 50%

Акции и скидки обещают многие крупные магазины и торговые центры столицы. Где-то распродажи будут проходить в течение одного дня в неделю, а где-то – намного чаще.

ЦУМ, ГУМ, универмаг «Беларусь», торговый дом «На Немиге», УП «Кирмаш» обещают скидки покупателям до 20% и выше. А магазины торгового центра «Столица» – до 50%.  

Как сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, акции «День скидок» пройдут в сентябре в следующих торговых организациях:

ОАО «ЦУМ Минск»:
7,9,16,23,30 сентября – 20% на непродовольственные товары; на продовольственные товары при сумме покупки от 15 рублей – 5%.

ОАО «ГУМ»:
7,14,21,28 сентября – 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные (Акция «Щедрый день»).
Для держателей дисконтных карт:
8,9,10,22,23,24 сентября – 22% на непродовольственные товары, 7% на продовольственные.

ТКУП «Универмаг Беларусь»:
5,12,19,26 сентября – 20%.
Для держателей дисконтных карт:
7,8,9,14,15,21,22,23 сентября – 22%.

ООО «Торговый дом «На Немиге»:
каждую среду, субботу сентября – 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные.

УП «Кирмаш»:
каждую среду, пятницу сентября – 20%. 9 сентября – 20%.

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):
каждую среду сентября – 15%;
15 сентября – 17%.

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38):
каждый четверг сентября – 15% на отдельные группы товаров.

ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55):
каждую среду сентября – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сандрик» (просп. Газеты «Правда», 40):
каждый вторник сентября – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):
каждый четверг сентября – 15%.

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38):
5,12,19,20,21,26,27,28 сентября – 15%.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1): 
13,20,27 сентября – 20%.

ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32):
каждую среду, четверг сентября – 15%.

ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул. Притыцкого, 40):
каждую субботу, воскресенье сентября – 20%.

ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46):
каждую среду, субботу сентября – 18%.

ТКУП «Блискавица» (ул. Сухаревская, 1):
6,12,20,26,29 – 15%.

ЗАО «Для дома» (ул. Ландера, 4):
каждый четверг сентября – 15%.

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева 3/1):
С 6 по 25 сентября – 15% на отдельные группы товаров.

Магазины Торгового центра «Столица» 9 и 23 сентября также предложат скидки от 10 до 50%.

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Содержание «Экономической газеты» N 66 за 5 сентября 2017 года
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