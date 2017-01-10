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№2 (2009) от 10.01.2017

10 января 2017 года

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Консультации

В организации сокращение:
гарантии для работников

10.01.2017

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты нанимателем в случаях сокращения численности или штата работников. Трудовым законодательством закреплены гарантии для работников, подпадающих по решению нанимателя под сокращение.

Процедура увольнения в связи с сокращением численности или штата работников, а также гарантии и права работников, подпадающих под сокращение, прописаны в ТК. Однако трудовое законодательство не содержит последовательного, логически выстроенного алгоритма действий нанимателя при увольнении работника в связи с сокращением численности или штата. Нормы, регулирующие данную процедуру, рассредоточены в ст.ст. 43, 45, 46, 48, 268 и 282 ТК и других нормативных правовых актах.

Несоблюдение порядка увольнения работника, попавшего под сокращение, может явиться основанием для его восстановления на работе по решению суда.

Примерный алгоритм действий нанимателя:

1. Принятие решения о сокращ...

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