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№48 (2055) от 30.06.2017

03 июля 2017 года

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Социум
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В Беларуси уменьшен страховой стаж для некоторых категорий населения

03.07.2017

Это сокращение предусмотрено Указом Президента от 29.06.2017 № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» (далее – Указ № 233). При этом страховым стажем признается стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси.

Предусмотрено уменьшение страхового стажа для тех, кто осуществлял уход за инвалидом I группы либо ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет‚ а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста. Данная категория граждан будет иметь право на трудовую пенсию по возрасту при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин.

Кроме того, продолжительность стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов сокращается для граждан, которые длительное время (не менее 10 календарных лет) проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. При этом право на трудовую пенсию по возрасту этой категории граждан возникает при наличии тех же 10 лет страхового стажа, но при существенно меньшем общем стаже работы – не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Печально, что разработчики Указа № 233 «забыли» об еще одной (и гораздо большей) категории граждан, попавших в так называемую «пенсионную ловушку», созданную изменениями, внесенными в пенсионное законодательство, в последнее время – о женщинах, которые находились в отпусках по уходу за детьми до достижения ими возраста 3 лет.

В комментарии пресс-службы Президента говорится, что Указ № 233 направлен на урегулирование вопроса о повышении уровня пенсионного обеспечения граждан, которые длительное время осуществляли социально-значимые виды деятельности и по этой причине не смогли сформировать стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда, требуемый для назначения пенсии по возрасту. Получается, что уход за детьми до трех лет не считается у нас социально-значимым видом деятельности.

Основные положения Указа № 233 вступают в силу с 1 августа 2017 г.

Автор публикации: Максим СОКОЛОВ

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