Увольнение при переводе к другому нанимателю

По решению вышестоящей организации УП «А» передает структурное подразделение в подчинение УП «Б». Решение вышестоящей организации принято за месяц до указанной передачи. УП «Б» не предоставило информации относительно возможности перевода к нему работников подразделения.

Один из работников подразделения является лицом, обязанным возмещать расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Каким образом УП «А» правильно уволить работников подразделения, не желающих прекращать трудовые отношения по соглашению сторон?

В порядке перевода к другому нанимателю (УП «Б») с согласия работников. При отсутствии согласия работников или возможности у УП «Б» принять данных работников на работу – по сокращению численности или штата работников.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 35 ТК перевод работника с его согласия к другому нанимателю является основанием прекращения трудового договора. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 16 ТК запрещается необоснован...