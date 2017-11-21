Скачать свежий номер газеты

№87 (2094) от 21.11.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

2.0050 руб.

2.3648 руб.

Р (100)

3.3615 руб.

Ставка рефинансирования

11.00%

Инфляция

1.20%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.81 руб.

Тарифная ставка первого разряда

33.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Увольнение декретницы

21.11.2017

Сотрудница организации (контракт заключен 1.12.2015 г.) находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (родился в феврале 2017 г.). На ее место принята работница по контракту (заключен с 18.10.2016 г. по 31.12.2017 г.), которая родила ребенка 4.11.2017 г. и сейчас находится в отпуске по беременности и родам до 1.01.2018 г., а потом должна идти в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.

Можно ли вторую декретницу сократить сейчас в связи с окончанием срока действия контракта, предупредив ее об этом за 1 месяц? Или нужно продлевать с ней контракт? Если да, то на какой срок?

Законодательство о труде содержит ряд дополнительных гарантий для отдельных категорий работников, в т.ч. в отношении беременных женщин и жен­щин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. В частности, в ст. 268 ТК закреплены гарантии при заключении и прекращении трудового договора с беременными женщинами и женщинами, имеющими детей, которые устанавливают запрет на расторжение трудового договора с данными категориями работников по основаниям, предусмотренным п.п. 4, 5, 7–9 ст. 42 ТК и ст. 47 ТК (т.е. по инициативе нанимателя).

При этом увольнение в связи с истечением срока действия контракта не является увольнением по инициативе нанимателя. Вместе с тем законодательство, регулирующее вопросы ко...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
Важно
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit