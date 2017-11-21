Увольнение декретницы

Сотрудница организации (контракт заключен 1.12.2015 г.) находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (родился в феврале 2017 г.). На ее место принята работница по контракту (заключен с 18.10.2016 г. по 31.12.2017 г.), которая родила ребенка 4.11.2017 г. и сейчас находится в отпуске по беременности и родам до 1.01.2018 г., а потом должна идти в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.

Можно ли вторую декретницу сократить сейчас в связи с окончанием срока действия контракта, предупредив ее об этом за 1 месяц? Или нужно продлевать с ней контракт? Если да, то на какой срок?