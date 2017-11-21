Вопрос-ответ
Увольнение декретницы
Сотрудница организации (контракт заключен 1.12.2015 г.) находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (родился в феврале 2017 г.). На ее место принята работница по контракту (заключен с 18.10.2016 г. по 31.12.2017 г.), которая родила ребенка 4.11.2017 г. и сейчас находится в отпуске по беременности и родам до 1.01.2018 г., а потом должна идти в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.
Можно ли вторую декретницу сократить сейчас в связи с окончанием срока действия контракта, предупредив ее об этом за 1 месяц? Или нужно продлевать с ней контракт? Если да, то на какой срок?
Законодательство о труде содержит ряд дополнительных гарантий для отдельных категорий работников, в т.ч. в отношении беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. В частности, в ст. 268 ТК закреплены гарантии при заключении и прекращении трудового договора с беременными женщинами и женщинами, имеющими детей, которые устанавливают запрет на расторжение трудового договора с данными категориями работников по основаниям, предусмотренным п.п. 4, 5, 7–9 ст. 42 ТК и ст. 47 ТК (т.е. по инициативе нанимателя).
При этом увольнение в связи с истечением срока действия контракта не является увольнением по инициативе нанимателя. Вместе с тем законодательство, регулирующее вопросы ко...
Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист