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№98 (205) от 23.12.2016

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22 декабря 2016 года

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Вопрос-ответ

Уставный фонд при присоединении

16.12.2016

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) реорганизуется путем присоединения к нему общества с дополнительной ответственностью (ОДО).

В соответствии с договором о присоединении уставный фонд правопреемника (ООО) определен как сумма уставных фондов участников реорганизации.

При реорганизации выяснилось, что стоимость чистых активов присоединяемого ОДО меньше величины его уставного фонда.

Требуется ли в заключительном балансе ОДО корректировка величины уставного фонда общества до величины его чистых активов? Если нет, то как в рассматриваемой ситуации осуществить передачу правопреемнику собственного капитала ОДО, в т.ч. его уставного фонда, и как такую передачу показать в бухгалтерском балансе правопреемника?

Не требуется.

Если стоимость чистых активов ОДО меньше величины его уставного капитала, то разница подлежит урегулированию в заключительном бухгалтерском балансе ОДО, что обеспечивается отражением такой разницы со знаком минус (в круглых скобках) по строке 460 баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

В бухгалтерском балансе правопреемника переданная разница уменьшит величину его нераспределенной прибыли.

В соответствии со ст. 17 Закона от 9.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон № 2020-XII) присоединяемые хозяйственное общество и (или) юридическое лицо иной организационно-правовой формы и хозяйственное общество, к которому осуществляется п...

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