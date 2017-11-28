Услуги индивидуального предпринимателя и оплата банковской картой

Индивидуальный предприниматель (ИП), уплачивающий единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог) и оказывающий услуги физическим лицам по производству мебели под заказ (выездной характер выполнения работ), может работать без применения кассового аппарата, но с использованием квитанций о приеме наличных. Для расчетов клиентов по банковским карточкам, в частности, картой рассрочки «Халва», он приобретает платежный терминал без печати карт-чека (только оповещение в электронном виде – с помощью смс и/или на электронную почту).