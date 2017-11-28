Вопрос-ответ
Услуги индивидуального предпринимателя и оплата банковской картой
Индивидуальный предприниматель (ИП), уплачивающий единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог) и оказывающий услуги физическим лицам по производству мебели под заказ (выездной характер выполнения работ), может работать без применения кассового аппарата, но с использованием квитанций о приеме наличных. Для расчетов клиентов по банковским карточкам, в частности, картой рассрочки «Халва», он приобретает платежный терминал без печати карт-чека (только оповещение в электронном виде – с помощью смс и/или на электронную почту).
Возникает ли в данном случае необходимость применения кассового оборудования и надо ли вести книгу кассира?
В главном управлении контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров МНС разъяснили следующее.
Порядок использования кассового оборудования и платежных терминалов определен постановлением Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейн...
Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»