Условия российского кредита определены

Правительство России распоряжением от 19.08.2017 № 1790-р одобрило предоставление Беларуси государственного кредита на общую сумму в 700 млн. USD. В соответствии с проектом соглашения о выделении Минску нового кредита деньги будут предоставлены «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений между двумя государствами». Но в реальности речь идет о рефинансировании ранее выданных кредитов.

Договоренность о привлечении такого кредита на высшем уровне была достигнута еще весной, но переговоры несколько затянулись. Теперь условия в основном сформулированы в проекте соглашения. Кредит предоставляется при условии выполнения белорусской стороной обязательств по уплате процентов и погашению основного долга по ранее предоставленным РФ государственным кредитам, а также кредитам, полученным из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), говорится в ст. 2 проекта соглашения.

Новый кредит выделяется сроком на 10 лет. Его погашение будет производиться в долларах или в рублях 2 раза в год: 15 апреля и 15 октября каждого года в течение 10 лет начиная с 15.04.2018 г. В 2018–2021 гг. придется перечислять по 33 млн. USD, в 2023 г. – 77 млн., 2024 г. – 91 млн., 2025-м – 105 млн., 2026-м – 119 млн., в 2027 г. – 133 млн. USD основного долга. Кроме того, придется выплачивать проценты по ставке, равной ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах (на 16 августа т.г. – 1,45%), плюс маржа. Размер маржи фиксируется в рабочий день, предшествующий дню подписания соглашения, и определяется как разница между доходностью еврооблигаций России в долларах США со сроком погашения через 7 лет и расчетной ставкой 7-летнего процент­ного свопа в долларах США. Указанный своп определяется на основании данных информационно-аналитической сис­темы Bloomberg.

В случае, если любой из платежей в погашение основного долга и (или) уплату указанных процентов не будет произведен в установленные сроки, эта задолженность объявляется просроченной и на нее начисляются проценты по ставке 150% первоначальной процент­ной ставки по кредиту с даты возникновения просроченной задолженности до даты полного погашения этой задолженности включительно. Если про­сроченная задолженность по любым обязательствам по предоставленным российской стороной государственным кредитам окажется не погашенной по истечении 180 дней с даты ее возникновения, вся остающаяся непогашенной задолженность по новому кредиту может быть объявлена сроч­ной к погашению и на нее будут начисляться повышенные проценты. Это, конечно, не margin call, но тоже достаточно обременительные условия.

На конец прошлого года, по данным платежного баланса Союзного государства, общая задолженность Беларуси перед Россией составляла почти 6,4 млрд. USD, сообщает РБК. В то же время чистое кредитование экономикой РФ белорусской экономики (для Беларуси – чистое заимствование), отраженное в финансовом счете двустороннего платежного баланса, сократилось с 2,6 млрд. USD в 2015 г. до 0,3 млрд. в 2016-м. В текущем году, по расчетам, нашей стране следовало уплатить с учетом процентов около 741 млн. По данным Минфина РБ, в январе–июне было погашено 182,1 млн. USD по долгам перед правительством РФ и 176,6 млн. – по кредитам ЕФСР.

Отметим, что выполнение Стратегии управления государственным долгом Республики Беларусь в 2015–2020 годах предусматривает ежегодное привлечение несвязанных государственных займов, как правило, не более половины от ежегодной потребности в погашении госдолга.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ