Уровень депрессии в Европе: исследование Всемирной организации здравоохранения

В европейском регионе депрессия является главной причиной 128 тыс. самоубийств в год, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Сегодня от депрессии страдают более 300 миллионов жителей планеты. Это психическое нарушение лишает человека возможности нормально жить и подталкивает к самоубийству. С 2005 по 2015 год число случаев депрессии во всем мире выросло на 18%.

В европейском регионе показатель депрессивности колеблется в диапазоне от 3,8% до 6,3%. В Беларуси депрессию испытывают 5,6% жителей страны, в России – 5,5%, Украине – 6,3%, Казахстане – 4,4%, Латвии – 4,9%, Норвегии – 4,7%, Польше – 5,1%, в Турции – 4,4%, в Греции и Португалии – 5,7% и т.д. Однако это только официальные данные. Из-за стигматизации, сопутствующей депрессии, многие не признают того, что больны и не обращаются за лечением.

Депрессии подвержены люди всех возрастов, всех категорий населения и во всех странах. Это распространенное психическое заболевание, для которого характерны стойкое уныние и потеря интереса к тому, что обычно доставляет удовольствие, а также неспособность выполнять повседневные дела на протяжении 2 и более недель. Кроме того, у людей, страдающих депрессией, обычно присутствует несколько симптомов: нехватка энергии, снижение аппетита, сонливость или бессонница, тревога, снижение концентрации, нерешительность, беспокойство, чувство собственной ничтожности, вины или отчаяния, а также мысли о причинении себе вреда или самоубийстве.

Самоубийства вследствие депрессии на сегодняшний день в мире являются второй ведущей причиной смерти среди молодых людей в возрасте 15 – 29 лет.

Несмотря на то, что депрессию можно лечить и предупреждать, 75% всех людей, подверженных глубокой депрессии, не получают адекватного лечения, комментируют в ВОЗ. Эксперты утверждают, что «разговор по душам» с человеком, которому доверяешь, является первым шагом к избавлению от болезни.

В течение жизни риск заболеть депрессией составляет 12-13%, а пик заболеваний приходится на 35 – 45 лет.

По данным исследований, среди амбулаторных пациентов общей медицинской сети депрессия встречается в 9% случаев. А вот среди пациентов, перенесших инсульт, ею страдают уже 40-50%, среди перенесших инфаркт миокарда в первую неделю – 45% (через 3-4 месяца – 33% случаев).

Экономические последствия

В среднем из государственных бюджетов здравоохранения на охрану психического здоровья инвестируется в среднем лишь 3% (от менее 1% – в странах с низким уровнем дохода, до 5% – в странах с высоким уровнем дохода).

В то же время инвестиции в охрану психического здоровья экономически обоснованы: 1 USD, вкладываемый в расширение масштабов лечения депрессии и тревожных состояний, приносит 4 USD благодаря улучшению здоровья и способности работать.

Бездействие обходится дорого: низкий доступ к медицинской помощи в отношении депрессии и психических расстройств приводит к глобальным экономическим потерям, измеряемым в 1 триллион USD ежегодно. Семьи несут финансовые потери, когда люди не могут работать, работодатели наблюдают снижение продуктивности сотрудников и производительности труда, а правительства вынуждены повышать расходы на здравоохранение и социальное обеспечение.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ