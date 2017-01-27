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№7 (2014) от 27.01.2017

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№7 (2014) от 27.01.2017

27 января 2017 года

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Консультации

Уполномоченный экономический оператор: новые возможности

27.01.2017

Статус уполномоченного экономического оператора (УЭО) и в мировой практике, и в Евразийском экономическом союзе является удобной возможностью для субъектов хозяйствования упростить свою деятельность в таможенной сфере.

Таких лиц, по информации на январь 2017 г., содержащейся на официальном сайте ГТК (customs.gov.by), насчитывалось более 300. В целом специальные упрощения, предоставляемые УЭО, закреплены в ст. 41 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) и представляют собой следующие возможности:

1) временное хранение товаров в помещениях, на открытых площадках и иных территориях уполномоченного экономического оператора;

2) выпуск товаров до подачи таможенной декларации в соответствии со ст. 197 ТК ТС;

3) проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, в помещениях, на открытых площадках и иных территориях уполномоченного экономического оператора;

4) иные специ...

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