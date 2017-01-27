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Уполномоченный экономический оператор: новые возможности
Статус уполномоченного экономического оператора (УЭО) и в мировой практике, и в Евразийском экономическом союзе является удобной возможностью для субъектов хозяйствования упростить свою деятельность в таможенной сфере.
Таких лиц, по информации на январь 2017 г., содержащейся на официальном сайте ГТК (customs.gov.by), насчитывалось более 300. В целом специальные упрощения, предоставляемые УЭО, закреплены в ст. 41 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) и представляют собой следующие возможности:
1) временное хранение товаров в помещениях, на открытых площадках и иных территориях уполномоченного экономического оператора;
2) выпуск товаров до подачи таможенной декларации в соответствии со ст. 197 ТК ТС;
3) проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, в помещениях, на открытых площадках и иных территориях уполномоченного экономического оператора;
4) иные специ...
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