Учет рекламной вывески и ее паспорта

Торговой организацией приобретена и смонтирована рекламная вывеска в сентябре 2017 г. Паспорт на вывеску оформлен в октябре 2017 г.

Куда отнести расходы на оформление паспорта? Можно ли ввести вывеску в эксплуатацию как основное средство до получения этого паспорта?