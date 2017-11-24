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№88 (2095) от 24.11.2017

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№88 (2095) от 24.11.2017

24 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Учет рекламной вывески и ее паспорта

24.11.2017

Торговой организацией приобретена и смонтирована рекламная вывеска в сентябре 2017 г. Паспорт на вывеску оформлен в октябре 2017 г.

Куда отнести расходы на оформление паспорта? Можно ли ввести вывеску в эксплуатацию как основное средство до получения этого паспорта?

Средством наружной рекламы является техническое средство, специально предназначенное и (или) используемое для размещения (распространения) наружной рекламы, за исключением транспортного средства (абз. 17 ст. 2 Закона от 10.05.2007 № 225-З «О рекламе», далее – Закон № 225-З).

Наружной считается реклама, размещаемая (рас­пространяемая) с использованием средств наружной рекламы на внешних сторонах зданий (сооружений), вне зданий (сооружений) и в подземных пешеходных переходах (абз. 4 ст. 2 Закона № 225-З).

В Положении о порядке размещения средств наружной рекламы, утв. постановлением Совмина от 12.11.2007 № 1497 (далее – Положение № 1497), приведены следующие определения:

– вывес...

Автор публикации: Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист

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