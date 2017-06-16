Учет операций с облигациями у эмитента

Выпуск облигаций с экономической точки зрения представляет собой заимствование денежных средств. Отличие от обычного кредита или займа лишь в том, что заимствование оформляется ценными бумагами – облигациями, а займодавцем является каждый их держатель – инвестор. Рассмотрим особенности отражения в бухгалтерском учете эмитентов операций, связанные с выпуском и обращением облигаций.

Облигация – это эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также удостоверять право ее владельца на получение определенного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права (ст. 1 Закона от 5.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» (ред. от 10.07.2015), далее – Закон № 231-З).

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