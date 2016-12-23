Учет общепроизводственных и общехозяйственных затрат

Общепроизводственные расходы представляют собой затраты на содержание, организацию и управление структурными подразделениями основного, вспомогательных производств, а также обслуживающих производств и хозяйств, если это предусмотрено учетной политикой.

Исходя из норм п. 2 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утв. постановлением Минфина от 30.09.2011 № 102 (далее – Инструкция № 102), общепроизводственные затраты относятся к косвенным затратам, связанным с производством нескольких видов продукции, выполнением нескольких видов работ, оказанием нескольких видов услуг, которые включаются в себестоимость определенного вида продукции, работ, услуг по определенной базе распред...