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№98 (205) от 23.12.2016

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№98 (205) от 23.12.2016

23 декабря 2016 года

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Консультации

Учет общепроизводственных и общехозяйственных затрат

23.12.2016

Рассмотрим основные особенности классификации, распределения и списания общепроизводственных и общехозяйственных затрат.

Общепроизводственные расходы представляют собой затраты на содержание, организацию и управление структурными подразделениями основного, вспомогательных производств, а также обслуживающих производств и хозяйств, если это предусмотрено учетной политикой.

Исходя из норм п. 2 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утв. постановлением Минфина от 30.09.2011 № 102 (далее – Инструкция № 102), общепроизводственные затраты относятся к косвенным затратам, связанным с производством нескольких видов продукции, выполнением нескольких видов работ, оказанием нескольких видов услуг, которые включаются в себестоимость определенного вида продукции, работ, услуг по определенной базе распред...

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