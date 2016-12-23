Учет и списание пресс-формы

Имеет ли организация право списывать стоимость пресс-формы по нормативной ставке?

Организацией приобретена пресс-форма для литья пластмассовых изделий стоимостью 2150 BYN. Согласно паспорту ресурс пресс-формы составляет 200 000 технологических циклов. В бухгалтерском учете пресс-форма отнесена к запасам как отдельный предмет в составе средств в обороте. Учетной политикой организации определено, что списание стоимости пресс-формы производится пропорционально объему изготовленной продукции в отчетном периоде (количество циклов) исходя из нормативной ставки. Нормативная ставка определена как часть стоимости пресс-формы, приходящейся на один цикл, исходя из ее ресурса (стоимость / ресурс) и равна 0,01075 BYN/цикл (2150 / 200 000).

Нет, не имеет.

В межгосударственном стандарте ГОСТ 3.1109-82 «Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий», утв. постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совмине от 17.12.1992 № 3, технологическая оснастка определяется как средства технологического оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса. К технологической оснастке относятся, в частности, режущий инструмент, штампы, приспособления, калибры, пресс-формы, модели, литейные формы, стержневые ящики.

В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные п...