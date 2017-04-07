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№27 (2034) от 07.04.2017

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№27 (2034) от 07.04.2017

08 апреля 2017 года

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Консультации

Учет GPS-навигаторов

07.04.2017

В организациях для быстрого ориентирования водителя в поездках широко применяют GPS-навигаторы. Рассмотрим особенности их отражения в бухгалтерском учете.

В основе работы навигатора лежит глобальная система позиционирования. С помощью специальной антенны навигатор получает сигнал со спутников, помогающий определить месторасположение автомобиля, а также его координаты, и подбирает соответствующую им карту. Задав желаемый адрес прибытия автомобиля, навигатор прокладывает возможный максимально короткий путь, который отображается на мониторе навигатора.

Навигаторы по своей конструкции могут быть съемные (переносные) и встраиваемые. Переносной навигатор можно использовать в разных автомобилях по принципу «кому нужнее, тот и использует», что является иногда существенным преимуществом. Встраиваемый навигатор размещается, например, в приборной па...

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