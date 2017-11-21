Трудовой отпуск после декретного

Сотрудница работает в организации с января 2015 г. Ее заработная плата состоит из тарифного оклада и надбавки в соответствии с Декретом Президента от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины». С 1.01.2016 г. по 11.10.2017 г. она находилась в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (далее – декретный отпуск). После выхода из декретного отпуска работница планирует пойти в трудовой отпуск. В организации продолжительность отпуска составляет 25 календарных дней, установлена 5-дневная рабочая неделя (40-часовая рабочая неделя, 8-часовой рабочий день).