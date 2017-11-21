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№87 (2094) от 21.11.2017

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№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Трудовой отпуск после декретного

21.11.2017

Сотрудница работает в организации с января 2015 г. Ее заработная плата состоит из тарифного оклада и надбавки в соответствии с Декретом Президента от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины». С 1.01.2016 г. по 11.10.2017 г. она находилась в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (далее – декретный отпуск). После выхода из декретного отпуска работница планирует пойти в трудовой отпуск. В организации продолжительность отпуска составляет 25 календарных дней, установлена 5-дневная рабочая неделя (40-часовая рабочая неделя, 8-часовой рабочий день).

Как рассчитать средний заработок, сохраняемый за время отпуска, если работница уходит в трудовой отпуск:

1) на следующий день после выхода из декретного отпуска;

2) через 1 день после выхода из декретного отпуска?

Для наглядности расчетов необходимы условные обозначения.

Условные данные по заработной плате:

Год

Месяцы

Тарифный оклад, BYN

Надбавка, BYN

Выплаченная работнику заработная плата, BYN

Пособие по беременности и родам, BYN

2015

01

400

100

500

...

Автор публикации: Наталья БОРИСЕНКО, аудитор

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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