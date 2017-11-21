Вопрос-ответ
Трудовой отпуск после декретного
Сотрудница работает в организации с января 2015 г. Ее заработная плата состоит из тарифного оклада и надбавки в соответствии с Декретом Президента от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины». С 1.01.2016 г. по 11.10.2017 г. она находилась в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (далее – декретный отпуск). После выхода из декретного отпуска работница планирует пойти в трудовой отпуск. В организации продолжительность отпуска составляет 25 календарных дней, установлена 5-дневная рабочая неделя (40-часовая рабочая неделя, 8-часовой рабочий день).
Как рассчитать средний заработок, сохраняемый за время отпуска, если работница уходит в трудовой отпуск:
1) на следующий день после выхода из декретного отпуска;
2) через 1 день после выхода из декретного отпуска?
Для наглядности расчетов необходимы условные обозначения.
Условные данные по заработной плате:
|
Год
|
Месяцы
|
Тарифный оклад, BYN
|
Надбавка, BYN
|
Выплаченная работнику заработная плата, BYN
|
Пособие по беременности и родам, BYN
|
2015
|
01
|
400
|
100
|
500
|
–
|...
Автор публикации: Наталья БОРИСЕНКО, аудитор