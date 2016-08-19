Тройной прыжок прибыли

Чистая прибыль белорусских предприятий по итогам 6 месяцев 2016 г. составила 16,6 трлн. Br (до деноминации), что на 20,7% меньше, чем в I полугодии 2015 г. – в текущих ценах. Но и этот довольно скромный результат получен искусственным путем.

Искусственность финансовых результатов организаций под­тверждается и темпами роста выручки и себестоимости: если первая выросла за январь–июнь т.г. только на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. (в текущих ценах) и составила 841,1 трлн. Br, то вторая – на 13,8% (675,3 трлн.). При этом прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг оказалась на 4,4% меньше, чем годом ранее (59,5 трлн. Br), а прибыль до налогообложения – на 17,3% меньше (27,1 трлн.), тогда как по итогам I квартала т.г. она была в 6,2 раза меньше, чем год назад.

Ежемесячные перепады конечных финансовых результатов выглядят весьма красноречиво (см. диаграмму).

Если в январе–феврале т.г. была зафиксирована отрицательная чистая прибыль, то в марте она составила сразу 19 трлн., в апреле – почти 13,2 трлн., после чего вернулась к не столь аномальному уровню. Тем временем каких-либо резких перепадов значений прибыли от реализации не наблюдалось. Таким образом, инвестиционные и финансовые расходы – в основном проценты по кредитам и курсовые разницы – оказывают в настоящее время решающее влияние на итоги работы предприятий. И даже если задание снизить на 25% себестоимость будет выполнено, это не снизит давления на прибыль внереализационных факторов. Возможность не списывать сразу в убыток курсовые разницы, предоставленная Указом от 30.03.2016 № 114, только в очередной раз позволила скрыть реальный масштаб убытков, но не устранила их.

Даже при таких ухищрениях чистая прибыль по итогам 6 месяцев т.г. в долларовом эквиваленте была на 42,3% меньше, чем в I полугодии 2015 г. Это серьезно подрывает инвестиционный потенциал белорусских предприятий. И как бы ни хотелось избежать подобных сопоставлений, иностранные инвесторы оценивают показатели в своей функциональной валюте, а не в рублях.

Об отсутствии серьезных улуч­шений свидетельствуют и относительные показатели. Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг за январь–июнь т.г. составила 8,8%, рентабельность продаж – 7,1% против 10,5 и 8,3% годом ранее.

Количество убыточных организаций выросло за год с 1393 до 1738, а их удельный вес в общем количестве – с 18,3 до 22,8%, что, впрочем, существенно лучше, чем в начале года, когда их было почти треть.

Некоторые улучшения наблюдаются в динамике долгов. Дебиторская задолженность на 1 июля 2016 г. составила 295,8 трлн. Br, а кредиторская – 378,6 трлн., почти сравнявшись с уровнем годичной давности. При этом просроченная дебиторская задолженность составила 73 трлн. Br (24,7% от общего объема дебиторской задолженности), что на 20,8% больше, чем на начало года, но на 0,4% меньше, чем на 1.07.2015 г.

Просроченная кредиторская задолженность на 1 июля т.г. составила 69,5 трлн. Br (18,4% от общего объема), что на 19,9% больше, чем на начало года, и на 2,3% – чем на 1.07.2015 г. Внешняя дебиторская задолженность выросла за 6 месяцев всего на 4,5%, а кредиторская – на 7,1%. При этом доля просроченной части в них составила 15,8 и 13,4% соответственно, а их рост с начала года – 9,6 и 7,6%. Учитывая снижение объемов экспорта и импорта, такой результат выглядит вполне ожидаемо. А вот рост просроченной задолженности по кредитам и займам с начала года на 48,5% остается серьезной проблемой, особенно с учетом того, что он более чем в 6 раз опережает темпы прироста общих заемных обязательств.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ