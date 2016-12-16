Транзит с перегрузкой

Можно ли в процессе осуществления международной автомобильной перевозки из Польши в Россию произвести перегрузку груза в Беларуси (в г. Минске) с одного транспортного средства перевозчика на другое грузовое транспортное средство, принадлежащее российскому перевозчику?

Может ли использоваться последующим перевозчиком при дальнейшем следовании в Россию СМR-накладная, выписанная польским грузоотправителем?