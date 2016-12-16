Вопрос-ответ
Транзит с перегрузкой
Можно ли в процессе осуществления международной автомобильной перевозки из Польши в Россию произвести перегрузку груза в Беларуси (в г. Минске) с одного транспортного средства перевозчика на другое грузовое транспортное средство, принадлежащее российскому перевозчику?
Может ли использоваться последующим перевозчиком при дальнейшем следовании в Россию СМR-накладная, выписанная польским грузоотправителем?
Да, это возможно.
Поскольку по территории РБ и РФ будет осуществляться перевозка иностранных товаров (не являющихся товарами Евразийского экономического союза), их перевозка по территории стран – участниц ЕАЭС возможна только по процедуре таможенного транзита.
Согласно п. 1 ст. 222 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) перегрузка товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита (если такие операции предусматривают повреждение наложенных таможенных печатей и пломб), с разрешения таможенного органа производится в зонах таможенного контроля. Исходя из п. 2 ст. 122 Закона от 10.01.2014 № 129-З «О таможенном регулировании» зоны таможенного...
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