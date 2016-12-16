Транспортные расходы и цена импортного товара

Белорусская коммерческая организация, склады которой расположены в Минске, закупает медикаменты в Болгарии (г. Варна).

Согласно внешнеэкономическому договору поставки осуществляются на условиях CPT – Carriage Paid To (…named place of destination) – перевозка оплачена до (место назначения) г. Варшавы (Польша).

Какой документ является фактическим подтверждением поступления и выпуска в свободное обращение на территории РБ импортных товаров?

Имеет ли право организация-импортер включить транспортные расходы по доставке товара от Варшавы до Минска исходя из условий поставки CPT в стоимость медикаментов?

Как отражаются в бухгалтерском учете при таких условиях поставки транспортные расходы по доставке импортного товара из Варшавы в Минск?