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№98 (205) от 23.12.2016

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№98 (205) от 23.12.2016

22 декабря 2016 года

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Вопрос-ответ

Транспортные расходы и цена импортного товара

16.12.2016

Белорусская коммерческая организация, склады которой расположены в Минске, закупает медикаменты в Болгарии (г. Варна).

Согласно внешнеэкономическому договору поставки осуществляются на условиях CPT – Carriage Paid To (…named place of destination) – перевозка оплачена до (место назначения) г. Варшавы (Польша).

Какой документ является фактическим подтверждением поступления и выпуска в свободное обращение на территории РБ импортных товаров?

Имеет ли право организация-импортер включить транспортные расходы по доставке товара от Варшавы до Минска исходя из условий поставки CPT в стоимость медикаментов?

Как отражаются в бухгалтерском учете при таких условиях поставки транспортные расходы по доставке импортного товара из Варшавы в Минск?

Фактическим подтверждением поступления и выпуска в свободное обращение на территории РБ импортных товаров является импортная грузовая таможенная декларация, форма которой утверждена приказом ГТК от 9.07.1998 № 246-ОД, в которой указываются условия поставки согласно Инкотермс. Исходя из подп. 2.24 п. 2 Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации для целей таможенного декларирования товаров, в графе 20 «Условия поставки» первый подраздел графы предназначен для указания цифрового кода условия поставки, предусмотренного сделкой, объектом которой являются заявленные в документе товары, независимо от вида исполняемого обязательства. Код указывается в соответствии с Классификатор...

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