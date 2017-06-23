Техзадание как существенное условие договора

Судебная практика показывает, что исполнители, стремясь быстрее выполнить заказ, порой опережают согласование условий договора, в частности, его предмета. Чаще всего данная проблема касается договоров подряда и возмездного оказания услуг, существенным условием которых является предмет – задание заказчика, которое обязуется выполнить исполнитель за плату. Задание должно согласовываться обеими сторонами, т.е. формулироваться заказчиком и приниматься исполнителем.

Остро данная проблема стоит в IT-сфере. Зачастую заказчик не обладает техническими навыками для формулирования специальными информационными тер­минами своих пожеланий к результату труда программистов. В подобных ситуациях последние приходят на помощь заказчику, оформляя его пожелания в техническое задание, понятное самим программистам.

На стадии оформления подобного задания может произойти сбой и фактические работы по формулированию еще не согласованного задания трансформируются в фактическое исполнение договора. В дальнейшем такая торопливость выливается в непринятие заказчиком результатов работы, оценить качество которых невозможно из-за отсутствия согласованного (подписанного) сторон...