Скачать свежий номер газеты

№46 (2053) от 23.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9219 руб.

2.1404 руб.

Р (100)

3.2062 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№46 (2053) от 23.06.2017

23 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Консультации

Техзадание как существенное условие договора

23.06.2017

Судебная практика показывает, что исполнители, стремясь быстрее выполнить заказ, порой опережают согласование условий договора, в частности, его предмета. Чаще всего данная проблема касается договоров подряда и возмездного оказания услуг, существенным условием которых является предмет – задание заказчика, которое обязуется выполнить исполнитель за плату. Задание должно согласовываться обеими сторонами, т.е. формулироваться заказчиком и приниматься исполнителем.

Остро данная проблема стоит в IT-сфере. Зачастую заказчик не обладает техническими навыками для формулирования специальными информационными тер­минами своих пожеланий к результату труда программистов. В подобных ситуациях последние приходят на помощь заказчику, оформляя его пожелания в техническое задание, понятное самим программистам.

На стадии оформления подобного задания может произойти сбой и фактические работы по формулированию еще не согласованного задания трансформируются в фактическое исполнение договора. В дальнейшем такая торопливость выливается в непринятие заказчиком результатов работы, оценить качество которых невозможно из-за отсутствия согласованного (подписанного) сторон...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Право: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit